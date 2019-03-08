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أخبار البلد

ذبح 168 ألف رأس ماشية و7.8 مليون طائر بالمجازر المعتمدة خلال شهر

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:22 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
كشف أخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال شهر بلغت (108,701) رأس من الأبقار والجاموس.

وأضاف التقرير ان اجمالى المذبوحات من الاغنام والماعز بلغ (49,414) رأس ومن الجمال (6,331) رأس ومن الخنازير(3,559) رأس و بذلك يكون اجمالى ماتم ذبحه من حيوانات داخل المجازر المعتمدة وتحت اشراف الطب البيطرى فى جميع أنحاء الجمهورية (249,971 ) رأس من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

اما بالنسبة لمذبوحات الدواجن فقد بلغ الاجمالى منها (7,841,521 )طائر داخل المجازر المعتمدة وتحت الاشراف البيطري فى جميع انحاء الجمهورية.

وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر واساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر ( السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير ) وعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطرى الكامل.

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