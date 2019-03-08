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تعليم

نشر قيم النزاهة والشفافية.. دورة تدريبية لعمداء ووكلاء جامعة حلوان.. صور

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:25 م
صدى البلد
كريم ناصر
نظم مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية دورة تدريبية للسادة عمداء ووكلاء الكليات حول: " نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه" حيث عُقدت الدورة التدريبية الأولي خلال الفترة من 19: 21 فبراير 2019 و الدورة التدريبية الثانية خلال الفترة من 5 : 7 مارس 2019 وذلك تفعيلا للخطة التنفيذية لمكافحة الفساد بجامعة حلوان ونشر قيم النزاهة والشفافية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، إلى أهمية هذه الدورات التدريبية في ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة، حيث تسهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الفساد ونشر الوعي حول أهمية القانون وتطبيقه والإلتزام بالمبادئ القانونية، مشددًا على ضرورة أن يتعرف كل فرد داخل المجتمع علي مفهوم الفساد وطرق مكافحته حيث يؤثر الفساد علي التنمية الاقتصادية ويؤدي الي حدوث خلل في القيم الأخلاقية، ولتفعيل الضبط الاداري داخل الحياة الجامعية .

وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة أن التدريب قُدم للسادة العمداء والوكلاء من خلال كوكبة من الخبراء في مجال الإدارة والمالية وأعضاء من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد من أجل تقديم برنامج تدريبي يقوم بمكافحة الفساد، بالإضافة إلي تفعيل قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الحكومية.

وإستهدفت الدورة التدريبية التي أقيمت بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية إكساب السادة العمداء والوكلاء المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة نحو مفاهيم النزاهة والشفافية وطرق وسبل الوقاية من الفساد وتضمنت الحديث عن الأمن القومي وأهمية الأمن القومي ومفاهيم الإنتماء والولاء وكيفية التعامل مع الطلاب، ودور الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في الحفاظ علي الأمن القومي ومكافحة الفساد، والتوعية بأهم المشاكل الإدارية والمالية التي تضع القيادة في حيز المُسألة وماهي أهم الأنشطة والفعاليات التي يمكن أن تقدم للطلاب والإداريين لنشر قيم النزاهة والشفافية وإعلاء قيم المحاسبة وتم التأكيد في هذا المحور علي تفعيل مدونات السلوك الوظيفي للعاملين بالجامعة والكليات المختلفة وتوعية الطلاب بالميثاق الأخلاقي لهم منذ دخولهم الجامعة وتفعيل مقررات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بما ينعكس علي ثقافة الطالب من أجل التعرف علي مفاهيم الفساد وطرق الوقاية منه.

كما تناولت الدورة التدريبية الحديث عن بعض الجوانب المالية والإدارية مثل المناقصات والمزايدات والأخطاء المالية التي من الممكن أن تحدث في بعض أمور المشتريات والتعاملات المالية وكيفية تجنبها بالإضافة إلي كيفية متابعة العاملين ومتابعة أوجه الصرف وطرق الإدارة والحوكمة الرشيدة وكيف تكون الإدارة المبنية علي الشفافية ومهارات العمل الجماعي بالإضافة إلي تناول بعض الموضوعات المتعلقة بالمهارات الشخصية وتنمية الميول والإتجاهات الإيجابية لممارسة الإدارة والقيادة بالجامعة والعمل الجماعي.
نشر قيم النزاهة والشفافية.. دورة تدريبية لعمداء ووكلاء جامعة حلوان.. صور
نشر قيم النزاهة والشفافية.. دورة تدريبية لعمداء ووكلاء جامعة حلوان.. صور
نشر قيم النزاهة والشفافية.. دورة تدريبية لعمداء ووكلاء جامعة حلوان.. صور
نشر قيم النزاهة والشفافية.. دورة تدريبية لعمداء ووكلاء جامعة حلوان.. صور

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