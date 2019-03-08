عصام الحضرى يعزي عمرو بركات فى وفاة طفلته

إنا لله و إنا إليه راجعون.. البقاء و الدوام لله.. خالص التعازي في وفاة حفيدة الكابتن #ايهاب_جلال ابنة كابتن #عمرو_بركات.. اللهم الهمهم الصبر وجميع اهلها يا رب — Essam El-Hadary (@ElHadary) March 8, 2019

نعى عصام الحضرى حارس مرمى نادى النجوم المصرى، ابنة عمرو بركات لاعب سموحة المُعار من صفوف النادي الأهلي، التي توفتها المنية أمس الخميس، بأحد مستشفيات الإسكندرية.وكتب "الحضرى" من خلال حسابه الشخصى عبر تويتر : " إنا لله و إنا إليه راجعون.. البقاء و الدوام لله.. خالص التعازي في وفاة حفيدة الكابتن #ايهاب_جلال ابنة كابتن #عمرو_بركات.. اللهم الهمهم الصبر وجميع اهلها يا رب".كانت ابنة عمرو بركات تم حجزها فى إحدى الحضانات بعد ولادتها مبكرًا وعانت من بعض الأمراض ثم توفاها الله.وانتقل عمرو بركات صانع ألعاب الأهلي إلى فريق سموحة لمدة موسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.