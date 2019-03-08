ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عصام الحضرى يعزي عمرو بركات فى وفاة طفلته

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:13 م
صدى البلد
منار نور
نعى عصام الحضرى حارس مرمى نادى النجوم المصرى، ابنة عمرو بركات لاعب سموحة المُعار من صفوف النادي الأهلي، التي توفتها المنية أمس الخميس، بأحد مستشفيات الإسكندرية.

وكتب "الحضرى" من خلال حسابه الشخصى عبر تويتر : " إنا لله و إنا إليه راجعون.. البقاء و الدوام لله.. خالص التعازي في وفاة حفيدة الكابتن #ايهاب_جلال ابنة كابتن #عمرو_بركات.. اللهم الهمهم الصبر وجميع اهلها يا رب".

كانت ابنة عمرو بركات تم حجزها فى إحدى الحضانات بعد ولادتها مبكرًا وعانت من بعض الأمراض ثم توفاها الله.

وانتقل عمرو بركات صانع ألعاب الأهلي إلى فريق سموحة لمدة موسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصل إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجمعة .. فيديو

ميرهان حسين بـ الأصفر في أحدث جلسة تصوير

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو

الجهاز الفني للأهلي يطمئن على السولية قبل مواجهة فيتا كلوب

مميش: ميناء شرق بورسعيد بأيادى مصرية.. فيديو

أحمد مجدي: إقالة مدير معهد القلب القومي أمر غريب.. فيديو

خطيب المسجد الحرام: الشرك يزاحم نية المسلم في هذه الحالة

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد الأسبوع المقبل.. فيديو

تامر بدوي ناعيا ابنة عمرو بركات: ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة

ضبط عصابة تهريب الأدوية الفاسدة بمطار القاهرة وبحوزتها 500 ألف قرص

ثلاثة في واحد.. تغييرات كاملة للواتساب والماسنجر وإنستجرام

عضو مجلس إدارة المصرى يكشف كواليس أزمة استضافة استاد بورسعيد لأمم أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

4 أنواع من الطعام تساعد على إطالة الشعر .. فيديو
رانيا المشاط تتسلم جائزة من المنظمة الدولية للسلام والسياحة IIPT
مميش: ميناء شرق بورسعيد بأيادى مصرية.. فيديو
فيديوجراف| سره في أضعف خلقه.. طائر يتلف مقاتلة أمريكية قيمتها 200 مليون دولار
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟