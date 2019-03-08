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توك شو

4 أنواع من الطعام تساعد على إطالة الشعر .. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:15 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
توك شو
قالت الإعلامية شيري أنسي، إن التغذية السليمة عن طريق الفم من أهم مقومات الاعتناء بالبشرة والشعر.

وتابعت "أنسي" خلال برنامجها "خلطة شيري" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن هناك 4 أنواع من الطعام تساعد على إطالة الشعر؛ الخضروات الداكنة، الخضراوات والفاكهة ذات اللون البرتقالي، والطعام الذي يحتوي على الأوميجا 3 كالمكسرات، والبروتينات سواء كان بروتين نباتي أو حيواني.

وأشارت "أنسي" إلى أنه من أهم المكسرات التي تساعد على إطالة الشعر؛ البندق، اللوز وعين الجمل.

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