انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر ووصولها إلى مقر الاتحاد الأفريقي

أعطى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إشارة بدء العد التنازلي لانطلاق فاعليات الأولمبياد الأول لشباب جامعات اتحاد الجامعات الأفريقية، والذى تحتضنه جامعة الأزهر برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.



وتوجه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يرافقه عدد من أعضاء هيئة التدريس وجمع من الطلاب المصريين والأفارقة، إلى الجامع الأزهر صباح اليوم، حيث أطلق "حمامة السلام" تعبيرا عن التسامح والسلام الذي يسعى الأزهر الشريف انطلاقًا من مصر لنشره بين بنى البشر جميعًا.



وذلك قبيل انطلاق شعلة الأولمبياد من رحاب الجامع الأزهر، مرورا بفرع الجامعة بالدراسة ثم مقر مشيخة الأزهر، ثم الوصول بها إلى مقر الاتحاد بحرم الجامعة بمدينة نصر.



يأتي هذا في إطار استعداد جامعة الأزهر لتدشين المقر الدائم لاتحاد الجامعات الأفريقية بالحرم الجامعي بمدينة نصر.