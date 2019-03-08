فى اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على لطفية النادي أول مصرية تقود طائرة بمفردها

أول طيارة مصرية.. شخصية نسائية أول المشجعين لها لتصل لحلمها

حيلة استخدمتها لتقنع أهلها بمهارتها فى مجال الطيران





شخصيات نسائية عديدة كان لها دور ريادى فى تاريخ مصر خلال الفترة الماضية من بينها حتشبسوت وكليوباترا السابعة وشجرة الدر وغيرهن الكثيرات وهناك سيدات امتهنت بعض المهن من غير مألوف أن تمتهنها بعض النساء ونجحت بدورها ببراعة فى تلك المجالات ولعل من بينهن لطيف النادى وهى أول كابتن طيار مصرية.تعد لطفية أول امرأة من قارة أفريقيا تحصل على إجازة الطيران في عام وكان رقمها 34 أي لم يتخرج قبلها على مستوى المملكة المصرية سوى 33 طيارًا فقط جميعهم من الرجال خاضت لطيفة النادى مجال الطيران وكان مولعة به واتجهت لدراسته سرا وأخفت الأمر وقتها على أسرتها فى البداية واضطرت للعمل كموظفة استقبال فى مطار القاهرة لتوفر نفقات دروس تعلم الطيران إلى أن أصبح والدها بعد ذلك من أكبر المشجعين لها ولنجاحها على الرغم من رفضه فى البداية ولكنه أقتنع بمهارتها بعد أن أخذته على متن طائرة فى جولة طارت فيها فوق الأهرامات عدة مرات.كانت لطفية خاضت تجربة الطيران لأول مرة عام 1933 وكانت تبلغ من العمر وقتها 26 سنة، تعد لطفية أول امرأة مصرية تقود طائرة بين القاهرة والإسكندرية، وثاني امرأة في العالم تقود طائرة منفردة؛ إذ تمكنت من الطيران بمفردها بعد 13 ساعة من الطيران المزدوج مع "مستر كارول"، كبير معلمى الطيران بالمدرسة في مطار ألماظة، لتخوض وقتها سباق طيران فى المسافة بين القاهرة والإسكندرية وتحصد المركز الأول وقتها ولم يكن والدها هو فقط من اقتنع بمهارتها فى مجال الطيران لكن كذلك الحال بالنسبة لهدى شعراوى فقد قادت حملة لجمع المال لشراء طائرة للطفية النادى لتحلق بها فى جميع أنحاء العالم.