ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

فى اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على لطفية النادي أول مصرية تقود طائرة بمفردها

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:30 م
صدى البلد
لمياء الياسين
  • أول طيارة مصرية.. شخصية نسائية أول المشجعين لها لتصل لحلمها
  • حيلة استخدمتها لتقنع أهلها بمهارتها فى مجال الطيران


شخصيات نسائية عديدة كان لها دور ريادى فى تاريخ مصر خلال الفترة الماضية من بينها حتشبسوت وكليوباترا السابعة وشجرة الدر وغيرهن الكثيرات وهناك سيدات امتهنت بعض المهن من غير مألوف أن تمتهنها بعض النساء ونجحت بدورها ببراعة فى تلك المجالات ولعل من بينهن لطيف النادى وهى أول كابتن طيار مصرية.

تعد لطفية أول امرأة من قارة أفريقيا تحصل على إجازة الطيران في عام وكان رقمها 34 أي لم يتخرج قبلها على مستوى المملكة المصرية سوى 33 طيارًا فقط جميعهم من الرجال خاضت لطيفة النادى مجال الطيران وكان مولعة به واتجهت لدراسته سرا وأخفت الأمر وقتها على أسرتها فى البداية واضطرت للعمل كموظفة استقبال فى مطار القاهرة لتوفر نفقات دروس تعلم الطيران إلى أن أصبح والدها بعد ذلك من أكبر المشجعين لها ولنجاحها على الرغم من رفضه فى البداية ولكنه أقتنع بمهارتها بعد أن أخذته على متن طائرة فى جولة طارت فيها فوق الأهرامات عدة مرات.

كانت لطفية خاضت تجربة الطيران لأول مرة عام 1933 وكانت تبلغ من العمر وقتها 26 سنة، تعد لطفية أول امرأة مصرية تقود طائرة بين القاهرة والإسكندرية، وثاني امرأة في العالم تقود طائرة منفردة؛ إذ تمكنت من الطيران بمفردها بعد 13 ساعة من الطيران المزدوج مع "مستر كارول"، كبير معلمى الطيران بالمدرسة في مطار ألماظة، لتخوض وقتها سباق طيران فى المسافة بين القاهرة والإسكندرية وتحصد المركز الأول وقتها ولم يكن والدها هو فقط من اقتنع بمهارتها فى مجال الطيران لكن كذلك الحال بالنسبة لهدى شعراوى فقد قادت حملة لجمع المال لشراء طائرة للطفية النادى لتحلق بها فى جميع أنحاء العالم.
فى اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على لطفية النادي أول مصرية تقود طائرة بمفردها
فى اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على لطفية النادي أول مصرية تقود طائرة بمفردها

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-3-2019 والقنوات الناقلة لها

مدرب فيتا كلوب: المركز الأخير يطاردنا محليًا ونسعى للفوز على الأهلي

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

تاجر مخدرات غبي.. يحمل 15 ألف قرص مخدر في كيس شفاف داخل كمين

أحمد عادل عبد المنعم ينعي ابنة عمرو بركات

نجيب ساويرس في اليوم العالمي للمرأة: ماذا كنا سنفعل بدونك؟

قيادي إخواني سابق يكشف خبايا تنظيم حسن البنا في الإمارات

ارتفاع سعر الجنيه الذهب 24 جنيها

السعودية تدرس قرارا جديدا بشأن البنوك

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

اُطلق اسمها على سطح كوكب الزهرة.. قصة أول طبيبة في التاريخ.. مصرية ووصفت بـ رئيسة الأطباء

بالشورت والفرو.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث صورها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

البنك الأوروبي: محطة بنبان في أسوان الأكبر أفريقيًا..فيديو
تعرف على أغلى سيارة في العالم.. فيديو
البنك الأوروبي: عملاؤنا يحصلون على ختم النزاهة..فيديو
البنك الأوروبي: 2018 كان عامًا قياسيًا بالنسبة لمصر لهذا السبب..فيديو
شاهد.. شجار بالأحذية بين اثنين من المشرعين في الهند

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟