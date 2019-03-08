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حوادث

جمارك سفاجا تحبط 5 محاولات تهرب جمركي لطائرة تجسس وشاشات كمبيوتر

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:15 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب، مدير عام جمارك سفاجا، بالاشتراك مع مباحث الميناء، من إحباط 5 تهريبات جمركية لطائرة تنصت وتجسس، وعدد من شاشات الكمبيوتر وأجهزة البلاى استيشن بالمخالفة للقانون.

وبحسب بيان لمصلحة الجمارك، تم اكتشاف الواقعة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والسيارات القادمة من ميناء ضبا السعودي بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمود أبودوح الجلالى، مدير إدارة جمرك تفتيش الركاب، تم ضبط طائرة يمكن استخدامها في التنصت والتجسس مزودة بكاميرا وتعمل بالريموت كنترول، و 13 شاشة كمبيوتر ، و19 جهاز بلاي ستيشن، وجهاز تصنيع عملة (بتكوين )، و 3 أجهزة لعد البنكنوت، وشاشة تليفزيون 40 بوصة، تم إخفاؤها داخل أماكن يصعب الوصول إليها بالأمتعة الشخصية الخاصة بـ 4 ركاب مصريين قادمين من الخارج.

واشترك في الضبط أحمد شاكر، وناصر فارس، وسيد عز الدين، ومحمد محيي، ومحمد عبد الراضي، ومحمد فوزي، وإسماعيل حسن، مأموري تفتيش الركاب، تحت إشراف محمد عبد المنعم، وعطية عبد المجيد، مشرفي الصالة.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 424 ألفا و985 جنيها، وقرر مجدى عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.





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