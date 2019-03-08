البيئة تعاين موقعا مقترحا لإنشاء مصنع ورق من مخلفات مصنع سكر نجع حمادي

أجرت لجنة من وزارة البيئة والفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بقنا، مراجعة بيئية لمصنع سكر نجع حمادي بأقسامه المختلفة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.





ودرست اللجنة إمكانية الاستفادة من المخلفات الناتجة عن استخدام البجاس وكيفية الحد من التلوث الصناعى وتحويل المصنع بالعمل بالغاز الطبيعى.





وعاينت اللجنة، الموقع المقترح من النائب محمد عبد العزيز الغول عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي لإنشاء خط إنتاج ورق من البجاس (المصاص)، خاصة أن كمية البجاس (المصاص) الناتج من مصنع سكر نجع حمادي تصل لحوالي 450 ألف طن سنويًا وهذه الكمية من الممكن أن تنتج 150 ألف طن ورق مما يساعد على توفير عملة صعبة للبلاد بدلا من استيرادها.





وطلبت اللجنة دراسة من المصنع لتشغيل الغلايات بالغاز الطبيعي بدلا من البجاس (المصاص).





وتمكنت اللجنة من عمل المراجعة البيئية لمصنع سكر نجع حمادي والتأكد من التزام المصنع بمعايير اشتراطات البيئة، وتم مراجعة السجلات البيئية، ومتابعة منظومة التخلص من المخلفات الصلبة والخطرة، وأخذ قياسات انبعاثات مداخن المراجل البخارية، وتم أخذ عينات من مياه الصرف الصناعي لتحليلها بالمعامل المركزية، ومعاينة الموقع المقترح اقامة المشروع داخله.





وعقدت اللجنة اجتماعا بعد المراجعة البيئية مع مسئولي المصنع لبحث الوضع البيئي للمصنع وإمكانية استبدال البجاس المستخدم كوقود بالغاز الطبيعي واستخدام البجاس الناتج في إعادة تدوير فى صناعة الورق بعد إعداد وتقديم دراسة تقييم الآثار بيئية للمشروع المقترح.



