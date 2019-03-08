مارسوا نشاط البنوك.. ضبط تشكيل تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبي

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.



تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 من العاملين بمجال الإتجار فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج ، وهم كلٍ من المدعو/محمد.ع.ح ، مواليد 1973 ، صاحب شركة عطور ، سبق ضبطه ضمن تشكيل عصابى لتزوير الدولار وتأشيرات السفر للخارج .. وبحوزته ( 2000 دولار ) والمدعو/محمد.ع.ع ، مواليد 1980 "موظف" – يقيم دائرة قسم شرطة المرج و المدعو/مصطفى.ح.م ، مواليد 1995 "مهندس" - يقيم دائرة قسم شرطة الظاهر و المدعو/محمد.ص.ف ، مواليد 1979 "عامل بشركة صرافة" - يقيم دائرة قسم شرطة الطالبية وضبط بحوزتهم ( الثانى حتى الرابع مبلغ 3,700,000 جنيه) .



رصدت المعلومات والتحريات تكليف المتهم الأول للثانى بالتقابل مع الثالث والرابع بدائرة قسم شرطة البساتين لإستلام مبالغ مالية ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المشار إليه.



وبالفحص تبين قيام المتهمان الثالث والرابع بالعمل لدى المدعو/محمد .غ.ص ( جارى ضبطه) ترد إليه تحويلات مالية من المدعو/رائد ص.م ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، ومتواجد حاليًا بالخارج وسبق درجه على قوائم المنع من الدخول للبلاد ، وقام بتكليفهما بتسليم المبلغ المضبوط .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى ضوء إستمرار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والتحويلات المالية غير المشروعة ، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.