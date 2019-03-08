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حوادث

مارسوا نشاط البنوك.. ضبط تشكيل تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبي

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:17 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 من العاملين بمجال الإتجار فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج ، وهم كلٍ من المدعو/محمد.ع.ح ، مواليد 1973 ، صاحب شركة عطور ، سبق ضبطه ضمن تشكيل عصابى لتزوير الدولار وتأشيرات السفر للخارج .. وبحوزته ( 2000 دولار ) والمدعو/محمد.ع.ع ، مواليد 1980 "موظف" – يقيم دائرة قسم شرطة المرج و المدعو/مصطفى.ح.م ، مواليد 1995 "مهندس" - يقيم دائرة قسم شرطة الظاهر و المدعو/محمد.ص.ف ، مواليد 1979 "عامل بشركة صرافة" - يقيم دائرة قسم شرطة الطالبية وضبط بحوزتهم ( الثانى حتى الرابع مبلغ 3,700,000 جنيه) .

رصدت المعلومات والتحريات تكليف المتهم الأول للثانى بالتقابل مع الثالث والرابع بدائرة قسم شرطة البساتين لإستلام مبالغ مالية ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المشار إليه.

وبالفحص تبين قيام المتهمان الثالث والرابع بالعمل لدى المدعو/محمد .غ.ص ( جارى ضبطه) ترد إليه تحويلات مالية من المدعو/رائد ص.م ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، ومتواجد حاليًا بالخارج وسبق درجه على قوائم المنع من الدخول للبلاد ، وقام بتكليفهما بتسليم المبلغ المضبوط .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى ضوء إستمرار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والتحويلات المالية غير المشروعة ، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

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