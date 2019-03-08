سقوط عصابة تنصب على المواطنين بزعم تخصيص أراض وتوفير فرص عمل

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو/ شريف م. ع- صاحب محل مفروشات، مقيم بميت غمر - بمحافظة الدقهلية بتضرره من المدعو/ سيد م. س- صاحب ومدير شركة للإنشاءات والإستثمار العقارى ، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ ( 350 ) ألف جنية منه بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى شركات البترول ، ولزوجتــــــه بإحدى الهيئات القضائية.





فقد أسفرت التحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكون من كلٍ من فادى ف. ى- مواليد 1984 ، سبق إتهامه والحكم عليه فى 4 قضايا "نصب، تبديد" وإسلام ع. إ- مواليد 1983، عامل، سبق إتهامه والحكم عليه فى قضيتين إحداهما "تزوير" ومقيمان بدائرة مركز شرطة أجا - بالدقهلية وسيد م. س- مواليد 1983، مقيم بمحافظة القاهرة، سبق إتهامه والحكم عليه فى 7 قضايا "سرقة، تبديد، نصب" .





وقيامهم بممارسة نشاط إجرامى مؤثم تمثل فى الزعم بقدرتهم على تخصيص قطع أراضى ووحدات سكنية بأسعار زهيدة تابعة لمحافظتى "القاهرة، الجيزة" وكذا علاقاتهم الوطيدة بكافة مسئولى الدولة بالهيئات الحكومية ، المختلفة وقدرتهم على تعيين "ضحاياهم" بوظائف متميزة بتلك الهيئات .





وتبين قيام المتحرى عنهم بتوزيع أدوارهم فيما بينهم، بحيث تولى الأول إنشاء شركة وهمية تحت مسمى " الإتحاد للإنشاءات والإستثمار العقارى" مستأجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتظاهر بكونه رئيس مجلس إدارة تلك الشركة، وتولى الثانى إستقطاب العملاء من الضحايا والترويج للشركة المذكورة، بينما قام الثالث بإنتحال صفة مستشار بإحدى الهيئات القضائية ووجود علاقات وطيدة لــــــــه بكافة مسئولى الدولة بحكم طبيعة عمله، وقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم – تحت الزعم السابق – واقتسامها فيما بينهم، حيث تبين أنهم استولوا على مبلغ ( 350 ) ألف جنيه من المُبلغ بزعم إلحاقه للعمل بشركة بترول ، وإلحاق زوجته للعمل بإحدى الهيئات القضائية.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين بالمقر المشار إليه ، وبتفتيشه عُثر على كارنيه منسوب صدوره للهيئة القضائية التى يزعم أحد المتهمين الإنتساب إليها يُفيد كونه مستشار بتلك الجهة ، وقرر المتهم بمناقشته بتزويره لإستخدامه فى الإيقاع بالضحايا و ( 34 ) محرر منسوب صدورهم لإحدى المحافظات وممهورين بخاتم شعار الدولة المُقلد لمناقصات ومقايسات لبعض الإنشاءات المسندة للشركة المذكورة من المحافظة "مزورة بالكامل" و (10) عقود خالية البيانات "إسكان إخلاء إدارى" منسوب صدورها لذات المحافظة وممهوره بخاتم شعار الدولة المقلد "مزورة " و (50) من الصور الفوتوغرافية والرسومات الهندسية ومجسمات لعقارات قامت الشركة المذكورة بإنشائها "على خلاف الحقيقة" لإستخدامها كأحد الوسائل الإحتيالية للإيقاع بالضحايا و (70) صورة مستند متنوع بين "بطاقات الرقم القومى – شهادات ميلاد – مؤهلات دراسية –طلبات توظيف" بأسماء أشخاص مختلفة من ضحايا المتهمين "جارى إستدعائهم لسؤالهم عن المبالغ المالية المستولى عليها منهم ".



