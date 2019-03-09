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برلمان

اقتصادية البرلمان تناقش شكاوى عدم تسليم الرقم السري لتفعيل بطاقات التموين.. الاثنين

السبت 09/مارس/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
فريدة محمد
تناقش لجنة الشؤون الإقتصادية الإثنين طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية، المقدمة من النواب بشأن شكوى معظم المواطنين من عدم تسليم الرقم السري لتفعيل بطاقات التموين.

وتناقش أيضا الشكاوى الخاصة بحصر المواطن في أصناف معينة ومحددة في صرف حصته التموينية، كما يناقش الاجتماع أيضا حذف أفراد من بطاقة التموين وورقة العيش.

ويشهد الاجتماع مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية، المقدمة من النائب سمير البطيخي بشأن ما ألت إليه الأوضاع من تدهور إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

وكذلك الطلبات المقدمة من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن دور جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين.

ويناقش الاجتماع الطلبات المقدمة من النائبة غادة صقر بشأن سياسة الحكومة في فض الاشتباك الدائر بين مستوردي السيارات والتجار والوكلاء والجمهور، ودور جهاز حماية المستهلك في هذه المشكلة.

كما تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي الاثنين مناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي و(60) نائبًا وسيلفيا نبيل لويسو(59) نائبًا وممدوح مقلد و(80) نائبًا وإيهاب منصور و(70) نائبًا وهبة هجرس احمد و(60) نائبًا في ذات الشأن.

وينعقد الاجتماع بشكل مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، الإدارة المحلية.

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