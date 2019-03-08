اليوم العالمي للمرأة.. احتفالات في دول العالم.. أبرزها الورود والهدايا للنساء في العمل

اختلاف الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في دول العالم

الهدايا والورود شروط الاحتفال في روسيا وإيطاليا

إجازة رسمية في 28 دولة في العالم



يعد 8 مارس من أهم الأيام التي يحتفل بها معظم سكان العالم، حيث يحل فيه ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة التي تشكل قوة وثروة كبيرة في المجتمعات مما يستلزم مساعدتها ودعمها بكافة الطرق ولكن تختلف طرق احتفال بهذا اليوم حسب طبيعة البيئة والأفكار السائدة فى المجتمعات.



يعد اليوم العالمي فرصة عظيمة تسمح للنساء على مستوى العالم بالتعبير عن معاناتهم وحقوقهم ومطالبهم لذا نجد بعض السيدات يخرجن فى مسيرات ومظاهرات حاشدة ورفع لافتات بأهم مطالبهم ويأتى فى مقدمتها دائما المساواة بالرجل ورفض العنف أو الحصول على مزيد من التمكين سواء الاقتصادى أو السياسى أو الاجتماعى.



وفى هذا العام تأتي فى مقدمة إسبانيا البلدان التي خرجت فيها النساء، فى مسيرات مناهضة للعنف ضد المرأة بالدراجات النارية بالإضافة إلى إقامة عدد من العروض الفنية والعسكرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ109 لليوم العالمى للمرأة، أما كوريا الجنوبية فهى من أكثر البلدان التي تشهد مظاهرات عديدة على مدار السنوات الماضية واتخذت مسيرات هذا العام "تمكين المرأة" شعارا لها.



أما فى روسيا وإيطاليا يكون الاحتفال باليوم العالمى للمرأة من الأمور الأكثر رومانسية حيث يحتفل الجميع بالنساء والفتيات ويتم تقديم باقات الزهور والورد والهدايا الرقيقة لهن وهذا لايحدث فى محيط الأسرة والأصدقاء الفقط بل فى محيط العمل أيضا، وفى ايطاليا يعد الذهاب للتنزه والاحتفال من الأمور الضرورية جدا التى يجب فعلها فى هذا اليوم.



أما فى أفغانستان تقام العديد من الاحتفالات والمؤتمرات الداعمة للنساء التى لا تكون خلال هذا اليوم فقط بل تستمر طوال الشهر ليس هذا فحسب بل يتم إعطاء النساء إجازة رسمية فى كافة المؤسسات وتقدم الهدايا والزهور إلى الأصدقاء الإناث وأفراد الأسرة.



أما فى ألمانيا فالوضع مختلف تماما فلا يوجد اهتمام كبير بهذا اليوم ولاى مراسم رسمية للاحتفال به ويقتصر الأمر على بعض من ورش العمل للحديث عن المرأة وإنجازاتها وحقوقها.



ومن اهم مظاهر الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ان بعض الدول تعطي اهتماما كبيرا لدرجة انها تعتبره من ضمن الإجازات الرسمية، وهى: أفغانستان وأنغول.، أرمينيا، أذربيجان، بيلاروس، بوركينا فاسو، كمبوديا، الصين للنساء فقط، كوبا، جورجيا، غينيا-بيساو، إريتريا، كازاخستان، لاوس، مقدونيا للنساء فقط، ومدغشقر للنساء فقط، ومولدوفا، منغوليا، نيبال للنساء فقط، روسيا، طاجيكستان وقيرغيزستان، تركمانستان، أوغندا، أوكرانيا، أوزبكستان، وفيتنام وزامبيا.

