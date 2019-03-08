أسبوع حافل وإقبال غير مسبوق شهده مستشفى الخير العائم منذ انطلاقه من أسوان .. والكشف على 11 ألفًا من الأطفال والأمهات.. صور

أسبوع حافل وإقبال غير مسبوق شهده مستشفى الخير العائم منذ إنطلاقه من أسوان

توقيع الكشف الطبى على نحو 11 ألف حالة للأطفال والسيدات

مستشفى الخير العائم يجوب 8 محافظات بصعيد مصر ويستهدف 50 ألف أم وطفل



أسبوع حافل وإقبال غير مسبوق شهده مستشفى الخير العائم الذى انطلق من محافظة أسوان ليجوب محافظات الصعيد فى الأسابيع القادمة.



ورصد " صدى البلد " التدفق الجماهيرى على مستشفى الخير لتكون دائمًا أسوان محطة إنطلاق أولية لتصدير كل الخير لباقى محافظات الجمهورية سواء كان ذلك فى صورة مشروعات صناعية أو خدمية ، بجانب الخدمات الصحية .



وتم تدشين مبادرة هى الأولى من نوعها وهي مستشفى الخير العائم من محافظة أسوان فى حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ليقدم الخدمات الطبية بالمجان لأهالى محافظات الصعيد بدءًا من أسوان وصولًا إلى الجيزة على صفحة نهر النيل الخالد بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بمصر .



وأكدت الدكتورة إيفا فارس رئيس نادى روتارى أسوان بأن المستشفى العائم حقق نجاحًا ملحوظًا من خلال توقيع الكشف الطبى على نحو 11 ألف حالة من الأطفال والأمهات على مدار أسبوع قبل أن يغادر المستشفى العائم من أسوان إلى الأقصر .



وأشارت إيفا فارس بأن المستهدف كان من المتوقع أن يصل لـ6 آلاف حالة للأطفال والأمهات ، إلا أن العدد تزايد ، ورغم ذلك تم إستقبال جميع الحالات وصرف الأدوية والعلاج اللازم لهم.



ومن جانبه قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن المستشفى العائم سيجوب 8 محافظات بالصعيد لتقديم الخدمة الطبية للأطفال والأمهات ، ويمثل خطوة مهمة لخدمة الأطفال والأمهات ، خاصة لأنه يوفر العديد من التخصصات الطبية التى يصعب توافرها بالمحافظة مثل أمراض المناعة والمخ والأعصاب .



وأوضح "حنفى"، بأن مستشفى الخير العائم كان يقوم بإجراء الكشف على نحو ألف طفل يوميًا وذلك على أيدى الأطباء العاملين بالمستشفى العائم داخل المحافظة يبلغ 36 طبيبًا يقدمون الخدمة الطبية فى نحو 22 عيادة فى مختلف التخصصات الطبية ، بالإضافة إلى تقديم الدواء بالمجان ، وإجراء التحاليل الطبية ، وأن مدة العمل اليومية بالمستشفى العائم 12 ساعة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.



وتابع أن الهدف من المستشفى إجراء الكشف المبكر عن الأنيميا ونقص الحديد، وضعف السمع، وأمراض الأذن، وأمراض العيون، وسرطان الثدى، وسكر الأطفال حيث كان يتم تقديم العلاج لكل المصابين بالمجان، فيما سيتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات لتجرى العمليات بالمجان تمامًا ، بالإضافة إلى تقديم الخدمة العلاجية، ويتم تنظيم عدد من الحملات التوعية لمناقشة أسس التغذية السليمة، وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأهمية التطعيم وأثرها على النمو، وتنمية قدرات الطفل العقلية من الجانب الإبداعى والابتكارى، والصحة العامة ، ومسببات سرطان الثدى وطرق الوقاية منه، وتنظيم الأسرة، وكيفية التعامل مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة .



وحرص عدد كبير من الأسر داخل نطاق محافظة أسوان للإقبال على مستشفى الخير حيث تم إعداد كبائن النزلاء بالفندق العائم كعيادات لإستقبال المرضى، بينما اصطف فريق الإعداد للقافلة الطبية خارج الباخرة لإعداد وإنهاء كشوف الحالات المرضية، وصرف الأدوية اللازمة لهم من خلال خيمة كبيرة تم إعدادها لذلك .



وأشاد المواطنين المترددين على المستشفى بالمستوى الراقى والخدمات المتعدده التى يتم تقديمها لأطفال المحافظة على أيدى مجموعة متميزة من الكوادر البشرية للأطباء بإجمالى 40 طبيبا وفريق تمريض بواقع 20 ممرضا ، وأيضًا الأجهزة الطبية المتطورة



وكانوا قد تقدموا لحجز الكشف بالمستشفى بأوراق أطفالهم إلى إحدى الجمعيات القريبة من منازلهم ، والتى تعد كوسيط بين المرضى والمستشفى العائم، وذلك من خلال تقديم صورة من شهادة ميلاد الطفل، وصورة من بطاقة الرقم القومى لأم الطفل أو ولى الأمر، ثم تقوم المستشفى بإعداد ملف طبى للحالة لإجراء الكشف والمتابعة، وتحويل بعض الحالات إلى مستشفى أسوان الجامعى لاستكمال العلاج، بجانب ذلك تقوم المستشفى العائم بإجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة وصرف العلاج بالمجان، وتخصيص أماكن بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم ومعاملتهم بعناية وإهتمام بالغ .



ويضم المستشفى 13 عيادة للأطفال للكشف عليهم من عمر يوم وحتى 12 سنة ، كما أنها تضم كافة التخصصات الطبية للطفل والأم ، وتشمل تخصصات أطفال، وسمعيات، وأنف وأذن وحنجرة، وصحة إنجابية، وقلب، ورمد، وسكر وغدد صماء، وجلدية، وعظام، وأطراف صناعية، وتغذية، وأسنان، وحساسية ومناعة، ومعمل به كافة التحاليل الطبية، ووحدة للأشعة بها أشعة "موجات صوتية على القلب" وسونار، فضلًا عن صيدلية لصرف الأدوية بالمجان ، بجانب وجود طاقم طبي على أعلى مستوى، من وزارة الصحة، والجامعات المصرية، وفريق تمريض، وفني وإدارى حيث تستهدف إجراء الكشف المبكر عن الأنيميا ونقص الحديد، وضعف السمع، وأمراض الأذن، وأمراض العيون، وسرطان الثدي، وسكر الأطفال .



ويتم تقديم العلاج لكافة المصابين بالمجان، فيما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات لتجري العمليات بالمجان تمامًا ، بالإضافة إلى تقديم الخدمة العلاجية، سيتم تنظيم عدد من الحملات التوعوية على متن "المستشفى العائم"، عن أسس التغذية السليمة، وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأهمية التطعيمات وأثرها على النمو، وتنمية قدرات الطفل العقلية من الجانب الإبداعي والابتكاري، والصحة العامة، ومسببات سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، وتنظيم الأسرة، وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، ومن المقرر أن يجوب المستشفى بدءًا من السبت القادم 8 محافظات من محافظات الصعيد تبدأ من أسوان ، تليها الأقصر ، ثم قنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبنى سويف .



ويختتم جولته بمحافظة الجيزة على أن يرسو أسبوعيًا بكل محافظة، لخدمة أطفال وأمهات محافظات الصعيد، حيث يستهدف بكافة المحافظات حوالى 50 ألف طفل وأم ، وكان قد تم الإعلان المسبق للراغبين فى حجز الكشف من خلال التقدم بشهادة ميلاد الطفل وأسم الأم ورقم التليفون وصور من كشوفات أو تحاليل أو إشاعات سابقة ، كما يوجد بمستشفى الخير عيادتان للأمهات وهما صحة الأم والصحة الإنجابية.