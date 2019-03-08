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بين الناس

شاب يطالب المساعدة فى العثور على والده المفقود

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:02 م
صدى البلد
أحمد قطب
قال القارئ محمد أحمد محمد منصور، فى رسالة، إلي خدمة "بين الناس" الذي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري عن تغيب والده منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأوضح "منصور"، أن والده والذى يبلغ من العمر 51 عاما متغيبا منذ 18 ديسمبر 2018، ومقيم 13 شارع حسن فريد زهراء مصر القديمة، مشيرا إلى إنه كان عائدا من مدينة بدر القاهرة وقام بالاتصال بي قائلا: "أنا ركبت الميكروباص أهو وقدامي ساعة وأكون في الزهراء".

وأضاف أنه "عندما تأخر علي ميعاد وصوله قمنا بالاتصال به دون رد منه وقمنا بالاتصال بكل الأقارب والأصدقاء ولكن دون فائده ولم نعثر عليه حتى الآن" .

وناشد "منصور"، من يتعرف عليه الاتصال على الرقم التالي 01114800659 .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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