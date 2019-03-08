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حوادث

ضبط 415 هاربًا من أحكام متنوعة بأسوان

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:23 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة تحت إشراف اللواء نائل رشاد، مدير الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 415 حكمًا شملت " 115 جزئيًا، و 16 مستأنفا، و 221 غرامات و 61 مخالفة، وحكم لسرقة تيار كهربائى".

وتأتي هذه الحملات، في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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