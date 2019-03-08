ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 599 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:28 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مرورية، أسفرت عن ضبط 599 مخالفة متنوعة في مجال القيادة.

وتم خلال الحملة، ضبط سائقين تحت تأثير المخدر، و 122 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 79 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش وسحب 86 ترخيصًا حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 190 مخالفة متنوعة.

وتأتي تلك الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن ، وتعميق الثقة لدى المواطنين في جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

ترشيحاتنا

سعر مواد البناء اليوم الجمعة 8 مارس 2019

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-3-2019 والقنوات الناقلة لها

نجاة رئيس دولة عربية من محاولة اغتيال

ارتفاع سعر الجنيه الذهب 24 جنيها

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

شاهد .. قناصة الاحتلال ينتشرون على أسوار الأقصى وسط 40 ألف مصلِ

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-3-2019 في مصر.. فيديو

استمرار حبس 5 متهمين فى تنظيم الأرانب بالأقصر

صلاة المرأة في بيتها على صوت إمام المسجد.. جائزة بشروط

الجهاز الفني للأهلي يطمئن على السولية قبل مواجهة فيتا كلوب

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة فيتا كلوب

الرئيس السيسي يصل إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجمعة .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

4 أنواع من الطعام تساعد على إطالة الشعر .. فيديو
مميش: ميناء شرق بورسعيد بأيادى مصرية.. فيديو
فيديوجراف| سره في أضعف خلقه.. طائر يتلف مقاتلة أمريكية قيمتها 200 مليون دولار
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو
الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟