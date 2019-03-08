ضبط 599 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مرورية، أسفرت عن ضبط 599 مخالفة متنوعة في مجال القيادة.



وتم خلال الحملة، ضبط سائقين تحت تأثير المخدر، و 122 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 79 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش وسحب 86 ترخيصًا حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 190 مخالفة متنوعة.



وتأتي تلك الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن ، وتعميق الثقة لدى المواطنين في جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.