فحص تجريبي لـ 2700 طالب بسيناء في المبادرة الرئاسية جيل بكرة يكبر بصحة

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن فحص ٢٧٠٠ طالب في المبادرة الرئاسية "جيل بكرة يكبر بصحة " لعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس من سن ٦ إلى ١٢ عاما.



وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بالمحافظة، إنه تم فحص ١٢٧٠ حالة ببئر العبد، و ١٤٣٠ حالة بالعريش، مشيرا إلى أن العمل التجريبي في الحملة بدأ في مركزي العريش وبئر العبد، وأن البداية الفعلية للحملة يوم الاحد المقبل على مستوى مراكز المحافظة.



وأضاف الدكتور محمود راشد مدير إدارة العيادات، أن إجمالي المستهدف من الحملة ٦٥ ألف طالب، مقسمين إلى ٣٠ ألف حضر و٣٥ ألف آخرين، وتم تجهيز 40 فريقا للعمل في الحملة، ويضم كل فريق طبيبا وفني معمل وممرضتين ومدخل بيانات.



من جانبه أكد الدكتور سليمان عرادة مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة، وجار حصر الحالات الإيجابية، والتواصل معها من خلال أولياء الأمور، التي سيتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، والبالغ عددها ٦ عيادات موزعة على مراكز المحافظة.