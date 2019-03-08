اليوم العالمي للمرأة.. تعرف على 4 نائبات بالكنيست دافعن عن القضية الفلسطينية وفضحن انتهاكات تل أبيب.. أبرزهن حنين زعبي

حنين زعبي:

جنود الجيش الإسرائيلي قتلة

نيفين أبو رحمون:

الشاباك يهين المرأة الفلسطينية بتحقيقاته

عايدة توما سليمان:

حق الشعب الفلسطيني تحت نيران الاحتلال

ليئا تسيمل:

لو كنت مكان الفلسطينيين لفعلت أكثر ضد الاحتلالِ



يحتفى العالم أجمع اليوم الجمعة بـ اليوم العالمي للمراة الذى يكشف الدور المحوري للمراة العربية فى حياتنا جميعًا وعلى ذلك نشير إلى دور 4 نائبات بالكنيست الإسرائيلي دافعوا عن حقوق الفلسطينيين وعن القضية الفلسطينية ورفضوا انتهاكات الاحتلال السافرة ضد الشعب الفلسطيني وفضحوا طرق تل ابيب الغير سوية لاغتصاب الأرض والتنكيل بأهلها.



النائبة حنين زعبي: جنود الجيش الإسرائيلي قتلة



وقع أكثر من 40 نائبا إسرائيليا في الكنيست، على طلب لإقصاء النائبة عن القائمة العربية المشتركة حنين زعبي، لدعوتها إلى توجيه مسيرة لرفض السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.



وأفاد "راديو إسرائيل"، بأن النائب آوديد فورير من حزب "إسرائيل بيتنا"، تقدم بطلب التصويت على إقصاء زعبي "بذريعة دعوتها إلى توجه مسيرة فلسطينية حاشدة إلى القدس نصرة للمدينة المقدسة وللتعبير عن رفض الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".



وبحسب راديو إسرائيل، فقد صادقت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي على قانون الإقصاء، بشرط توقيع 70 عضوا على طلب الإقصاء لأي نائب.



كانت لجنة السلوكيات في الكنيست قررت في مارس الماضي، إبعاد النائبة حنين زعبي عن الكنيست لمدة أسبوع، بسبب وصفها جنود الجيش الإسرائيلي بـ"القتلة" وذلك بعد أن أكدت زعبي على ضرورة تعويض عائلات 10 قتلى أتراك سقطوا خلال هجوم كوماندوز إسرائيلي على سفينة المساعدات التركية "مافي مرمرة" التي كانت متجهة إلى قطاع غزة المحاصر عام 2010.







وقالت زعبي أن الإحصائيات تفيد بأن معظم حالات قتل المرأة لا تحدث على خلفية نزاع مالي ولا على خلفية تطور فجائي لخلاف أو نزاع كما يقتل الرجل، وليس على خلفية عصابات جريمة، بل إن هناك بنية اجتماعية، بنيةَ قيمٍ أو انعدام قيم تتعلق بقتل المرأة.



وتابعت زعبي أنه لو كانت الشرطة تعمل في المجتمع العربي، مثلما تعمل في الشارع اليهودي، لانخفضت نسبة الجريمة عندنا بـ70% لتصل إلى النسبة القائمة في الشارع اليهودي، أو كما هي نسبتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.



النائبة نيفين أبو رحمون: الشاباك يهين المرأة الفلسطينية بتحقيقاته



وطالبت النائبة نيفين أبو رحمون من القائمة المشتركة بالكنيست من المستشار القضائي للحكومة بتعليق عمل محققين من الشاباك متهمين بإعطاء الأوامر لتفتيش جسدي مهين للمرأة الفلسطينية، حتى الانتهاء من التحقيق معهما ووصفت النائبة أبو رحمون في رسالتها أن هذا الاعتداء هو "تعذيب ذي طابع جنسي وإهانة قاسية ومروعة، ومس بحقوق الإنسان".



وأضافت أن عدم تعليق عمل المتهمين يعطي امتيازًا خطيرًا ذا رسالة واضحة لكل خالف أو سيخالف القانون، من رجال الشاباك، مفادها أنّه بالإمكان تعذيب النساء اللواتي يتم التحقيق معهن، بالإمكان التحرش بهن جنسيًا، خصوصًا إن كنّ فلسطينيات.



النائبة نيفين أبو رحمون: الكنيست يحرض على العنف ضد الفلسطينيين



وطالبت النائبة نيفين أبو رحمون، في رسالة بعثتها، إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بالتحقيق مع عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" بتهمة التحريض على العنف وارتكاب المخالفات، ضد الفلسطينيين بسبب تغريدات كان سموتريتش قد أطلقها في 13.12.2018 حرض فيها المستوطنين على إغلاق شارع 60 أمام السيارات الفلسطينية، ما أدى إلى اعتداءات على مئات السيارات والمواطنين في أكثر من 28 موقعًا في الضفة الغربية المحتلة، بحسب تقرير منظمة "يش دين".



وفي رسالتها، كتبت النائبة أبو رحمون: "حازت تغريدة سموتريتش على انتشار واسع، ولاقت دعواته استجابة وقامت مجموعات المستوطنين بالخروج إلى الشوارع، منهم من أغلق الشوارع ومنهم من ألقى الحجارة على السيارات الفلسطينية، وأحدثوا أضرارًا بالممتلكات واعتدوا جسديًا على الفلسطينيين".



النائبة عايدة توما سليمان: حق الشعب الفلسطيني تحت نيران الاحتلال



أصدرت النائبة عايدة توما سليمان بيان عقبت فيه على التوحيد في أوساط أحزاب اليمين المتطرف بقيادة "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" وانضمام الحزب الكاهاني "عوتسما ليسرائيل"، وقالت إن "ملامح الساحة السياسية القادمة بدأت تتشكل وإن دلّت على شيء فإنها تدل على تطرف المرحلة القادمة وكونها ستكون مرحلة مصيرية على مكانة الجماهير العربية في هذه البلاد وحق شعبنا الفلسطيني القابع تحت نيران الاحتلال في الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة المحاصر".



النائبة عايدة توما سليمان: تبارك قتل فلسطيني لشابة إسرائيلية



وتعرضت رئيسة اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة في الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما سليمان إلى حملة شرسة بعد أن قالت إن مقتل أوري أنسباخر لم يكن على خلفية إرهابية بل جنسية جنائية.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أقوال النائبة العربية عايدة توما سليمان، قد أثارت "زوبعة في الحلبة السياسية، بعد أن قالت إن جريمة اغتصاب وقتل الشابة الإسرائيلية أوري أنسباخر على يد الفلسطيني عرفات الرفاعية، لم تقع على خلفية إرهابية بل جنسية جنائية".



النائبة ليئا تسيمل: لو كنت مكان الفلسطينيين لفعلت أكثر مما يفعلونه في مواجهاتهم مع الاحتلالِ الإسرائيلي



وقالت المحامية الإسرائيلية ليئا تسيمل "70عامًا" ، إنها لو كانت مكان الفلسطينيين، لفعلت أكثر مما يفعلونه في مواجهاتهم مع الاحتلالِ الإسرائيلي ومثلت "تسيمل" الكثير من الأسرى الفلسطينيين، وكان آخرهم الطفل أحمد مناصرة "13عامًا" ورفضت "تسيمل" اتهامات الإسرائيليين لها، بدعمها "المخربين" على حد وصفهم، قائلة "إنهم يعبرون عن رفضهم للاحتلال بوسائل بدائية".