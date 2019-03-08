بث مباشر مباراة النادي الرياضي القسنطينى والنادي الإفريقي اليوم 8-3-2019 في بطولة دوري أبطال أفريقيا

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مباراة النادي الرياضي القسنطينى والنادي الإفريقي

بطولة دورى ابطال افريقيا

الساعة : 18:00 بتوقيت مصر

الساعة : 19:00 بتوقيت السعودية



مشاهدة مباراة النادي الإفريقي وشباب قسنطينة Club Africain vs CS Constantine في دوري أبطال أفريقيا 2019 ( كاف تشامبيونزليج ) بث مباشر اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق نوفل باشي



حيث يستضيف ملعب سوسة الأوليمبي معقل النجم الرياضي الساحلي في مدينة سوسة في تونس , مباراة تجمع الضيوف فريق شباب قسنطينة الجزائري صاحب الأرض والجمهور فريق النادي الأفريقي التونسي والذي ينتقل إلى سوسة اليوم بسبب إصلاحات في رادس مباراة كبيرة منتظرة اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي من مباريات دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 ,.



المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة , مباراة النادي الإفريقي وشباب قسنطينة بقيادة تحكيمية للحكم الجابوني إيريك أطوغو كاستان .



حيث تتواصل مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في يومها الأول، والذي يشهد إقامة أربع مباريات، وافتتحها حوريا الغيني أمام الترجي التونسي، في نفس توقيت لقاء لوبي ستارز أمام ماميلودي صن داونز، حيث يلاقي النادي الإفريقي التونسي نظيره النادي الرياضي القسنطيني.



