مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-3-2019 والقنوات الناقلة لها

تنطلق اليوم الجمعة، العديد من المواجهات المهمة والحاسمة في مختلف البطولات حول العالم، حيث تقام 4 مباريات في دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وعدد من المباريات في الدوريات الأوروبية و الدورى السعودى.





ويعد أبرز هذه المباريات لقاء الاسماعيلى مع منافسه مازيمبي في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا في تمام السادسة مساء في مباراة تذاع على قناة "بي إن سبورت 6" .





ويواجه النادي الرياضي القسنطينى ضيفه الإفريقي التونسي في تمام الساعة السادسة عبر قناة "بي إن سبورت 1" و فى تمام التاسعة يواجه أورلاندو بايرتس منافسه بلاتينيوم على "بي إن سبورت 6" و يصطدم الترجى التونسى بحوريا الغينى فى تمام الساعة التاسعة على قناة "بي إن سبورت 1" .





وسيلتقي فريق الوحدة الذي يدربه أحمد حسام "ميدو" مع الهلال في الدوري السعودي في تمام السابعة والنصف عبر قناة "السعودية الرياضية 2".





وفى تمام التاسعة والنصف يلتقي يوفنتوس مع منافسه أودينيزي في الدوري الإيطالي عبر قناة "بي إن سبورت 4" بينما يواجه أتلتيك بلباو منافسه إسبانيول في تمام الساعة العاشرة عبر قناة "بي إن سبورت 3" .











