الجيزة تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية لقطاع أمن الجيزة فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية تحت شعار سلامة الأطفال مسؤوليتنا بحضور عدد من طلاب المراحل الدراسية المختلفة.





وأكد المحافظ على الدور البطولى لرجال الحماية المدنية من خلال أداء واجبهم الوطنى والذى يهدف السيطرة على الحرائق وإنقاذ الغرقى والكشف عن المفرقعات مشيدا بالجهد المبذول من رجال الإدارة فى إنقاذ حياة البشر على مدار الساعة بلا توقف، لافتا إلى أن اليوم العالمى للحماية المدنية هو تجسيد لتضحيات رجال الحماية وتذكيرا ببطولاتهم الكبيرة.





وتفقد راشد قوات الحماية المدنية واستمع لشرح عن السيارات والمعدات التى تستخدم فى الإطفاء والإنقاذ وعمليات الكشف عن المفرقعات وبدل الانقاذ والحرائق وكذلك المعدات الجديدة التى دخلت الخدمة.





كما شاهد عرضا من رجال الحماية المدنية وفرق الإنقاذ باستخدام المراتب الهوائية والسلم النقالى الهيدروليكى لإنقاذ المواطنين المحتجزين فى الأدوار العليا وكيفية التعامل مع المتفجرات والكشف عنها باستخدام روبوت التعامل مع الأجسام الغريبة.



