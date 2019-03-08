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رياضة

عقوبات صارمة فى انتظار نيمار بعد إقصاء سان جيرمان من دوري الأبطال

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:19 م
نيمار
نيمار
يسري غازي
ينتظر البرازيلى نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان عقوبات صارمة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" بعد قيامه بتوجيه إساءة إلى طاقم حكام تقنية الفيديو "var" فى مباراة فريقه الباريسي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

وكان الحكم احتسب ركلة جزاء على كيمبيمبي لاعب باريس سان جيرمان بداعى اصطدام تسديدة ديوجو دالوت بيده وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو ليسجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل في الوقت القاتل إلى ثمن نهائى دورى الأبطال.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية أن نيمار وجه بعض الكلمات الغاضبة للحكام أمام غرفة الملابس الخاصة بهم بعد انتهاء اللقاء فضلا عن قيامه بالتعليق عبر حسابه عبر إنستجرام عقب المباراة وقال : من العار أن نضع 4 أشخاص لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التليفزيون.

ومن المقرر صدور عقوبات صارمة حيال نيمار من قبل اليويفا بعد الإطلاع على تقرير الحكم السلوفيني دامير سكومينا بشأن تصرفات اللاعب البرازيلى وبعض زملائه عقب انتهاء اللقاء.

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