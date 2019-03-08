لطيفة توجه رسالة لأم الشهيد في اليوم العالمي للمرأة

حرصت الفنانة التونسية لطيفة على توجيه رسالة خاصة إلى المرأة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم الجمعة 8 مارس.
وكتبت "لطيفة" تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: «في اليوم العالمي للمرأة أرسل تحية للمرأة الأم .. الأخت .. الجدة .. الابنة .. أم الشهيد.. رفيقة الدرب.. مربية الأجيال.. هي المرأة مهما تبدلت أدوارها، ظلت بروحها تجمع كل الصفات وتتقن فن إدارتها بامتياز.. كل عام وكل امرأة أساس المجتمع».
من ناحية أخرى، تواصل لطيفة متابعة ردود الفعل حول برنامجها "يلا نغني" وهو تجربة فنية ممُميزة تُقدمها الفنانة لطيفة عبر شاشة "MBC مصر"، في سهرة كل سبت، ويركز على استقبال كبار النجوم في كل حلقة في حوار بين أصدقاء، ويتم تسليط الضوء من خلالها على عمالقة الفن العربي وكبار شعرائه وملحنيه وموسيقييه الذين تركوا أثرا بالغا في الغناء الشرقي الأصيل، والوقوف على إبداعاتهم، ومحاولة معرفة أسرار نجاح هذه الأغاني، وكيفية التحضير والإعداد لها، وما رافقها من قصص وأسرار، كما سيقدّم النجوم ضيوف البرنامج عددا من الأغنيات الشهيرة بأصواتهم، وتشترك النجمة لطيفة في تقديم جانب من هذه الأغاني.