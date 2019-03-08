لطيفة توجه رسالة لأم الشهيد في اليوم العالمي للمرأة

حرصت الفنانة التونسية لطيفة على توجيه رسالة خاصة إلى المرأة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم الجمعة 8 مارس.





وكتبت "لطيفة" تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: «في اليوم العالمي للمرأة أرسل تحية للمرأة الأم .. الأخت .. الجدة .. الابنة .. أم الشهيد.. رفيقة الدرب.. مربية الأجيال.. هي المرأة مهما تبدلت أدوارها، ظلت بروحها تجمع كل الصفات وتتقن فن إدارتها بامتياز.. كل عام وكل امرأة أساس المجتمع».



