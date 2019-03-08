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برلمانية: اليوم العالمي للمرأة فرصة للتأمل في التقدم المحرز على مستوى العالم

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:19 م
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصي
تقدمت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية رئيس لجنة المرأة باتحاد حوض النيل
ورئيس كتلة ستات وشباب أد التحدي، بالتهنئة والتقدير إلى المرأة في جميع أنحاء العالم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

وأكدت مايسة عطوة، في بيان لها، أن هذا اليوم يعتبر فرصة للتأمل فى التقدم المحرز فى قضية المرأة على مستوى العالم، خاصة فى ظل الأدوار المهمة التي تقوم بها المرأة فى صنع تاريخ مجتمعاتهن، كما يعد فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة.

وأضافت: "أتمنى أن تحظى جميع نساء العالم بمستقبل أفضل وأن تنعم بحقوقها كاملة، فاستقرار الدول وتقدمها لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة حقيقية للمرأة فى جميع المجالات".

ويعتبر اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس، وتحتفل دول العالم، اليوم الجمعة، باليوم العالمى للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام، فهو يوم يتم الاعتراف فيه بإنجازات المرأة، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

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