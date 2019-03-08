محافظ الدقهلية يفتتح مسجد قاسم حسانين ببني عبيد بتكلفة 5 ملايين جنيه

افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قبل أداء صلاة الجمعة، مسجد المستشار قاسم حسانين ببني عبيد بحضور اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة وجمال شحاتة رئيس مركز ومدينة بني عبيد وعدد من أعضاء مجلس النواب وعددا من قيادات الأوقاف والأزهر.



وأشاد محافظ الدقهلية بالجهود الذاتية المتميزة التي يقوم بها المواطنين بالدقهلية ومنظمات المجتمع المدني،داعيا إلى إلى بذل المزيد من التعاون بين الجميع لتحقيق آمال وتطلعات أبناء الدقهلية في مختلف المجالات.



جدير بالذكر أن تكلفة إقامة المسجد بلغت 5 ملايين جنيه ويقام على مساحة 500 متر ويتكون من دورين الأرضي يشتمل على مصلى سيدات ودار للمناسبات والعلوي مصلى للرجال، وقد أقيم المسجد على نفقة ورثة المرحوم قاسم حسانين.