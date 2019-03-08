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أخبار البلد

كورال أطفال مصر يتألق بأغاني القومية العربية في احتفالية الجامعة العربية

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:23 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
قدم كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب عرضا غنائيا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى فعاليات ختام إطلاق دراسة عمل الأطفال فى الدول العربية والتى أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والمجلس العربى للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وذلك بحضور عدد من البرلمانيين والشخصيات العامة المهتمة بدعم قضايا حقوق الطفل والمنظمات الإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدنى

وتألق أبناء كورال أطفال مصر المشارك بالعرض بتقديم الأغاني القومية والوطنية التى لاقت الاعجاب الشديد من الحاضرين حيث أنشد الأطفال أغنية مصر أم الدنيا وأغنية الوطن الأكبر واغنيه Do Adear، وقد شارك في الكورال 40 ابنا من أبناء مؤسسات الرعاية الموهوبين في الغناء والعزف على الآلات الموسيقية والاستعراض حيث شهدت الفعاليات تكريم الأبناء ومنحهم الميداليات الرمزية كما تم تكريم المايسترو سليم سحاب ومنحه درعا تقديرا لجهوده.

جدير بالذكر أن مبادرة كورال أطفال مصر والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى عام 2014 تأتى في إطار إيمان الوزارة بقيمة الفنون في تنمية الذوق وتهذيب الشخصية وهي احدى المبادرات التي استهدفت تنمية المواهب الفنية فى الموسيقى والغناء والاستعراض والعزف لأبنائنا من دور الرعاية الإجتماعية، مع العمل على اكتشاف المتميزين منهم وتنمية مواهبهم لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات ويصل عدد الأطفال المشاركين بالكورال 267 طفل ومؤخرا انضم للكورال ١٦٥ طفلا من المتميزين من أبناء دور الرعاية المختلفة.

وتسعى المبادرة التى تعد تجربة رائدة في الوطن العربي إلى زيادة عدد الأطفال المشاركين بالكورال لضمان الاستدامة واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، إضافة إلى توفير الأمان الاجتماعى والدعم النفسى مع المساهمة فى تطوير مهارات التفكير الإيجابى والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.
كورال أطفال مصر يتألق بأغاني القومية العربية في احتفالية الجامعة العربية
كورال أطفال مصر يتألق بأغاني القومية العربية في احتفالية الجامعة العربية
كورال أطفال مصر يتألق بأغاني القومية العربية في احتفالية الجامعة العربية
كورال أطفال مصر يتألق بأغاني القومية العربية في احتفالية الجامعة العربية
كورال أطفال مصر يتألق بأغاني القومية العربية في احتفالية الجامعة العربية
كورال أطفال مصر يتألق بأغاني القومية العربية في احتفالية الجامعة العربية
كورال أطفال مصر يتألق بأغاني القومية العربية في احتفالية الجامعة العربية

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