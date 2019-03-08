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أخبار العالم

مدير سي آي إيه السابق: حكم السجن بحق بول مانافورت مخفف للغاية

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:24 م
جون برينان المدير
جون برينان المدير السابق الاستخبارات المركزية الأمريكية
أ ش أ
انتقد، جون برينان، المدير السابق الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، حكم السجن لمدة 47 شهرًا الذي صدر بحق بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بأنه "مخفف بشكل غير عادي".

وقال برينان، في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الجمعة، أن الحكم الذي صدر بحق مانافورت "مخفف بشكل غير عادي" في ضوء نطاق ومدى أنشطته الإجرامية، مضيفا أن هذا الحكم يقول الكثير عن القاضي تى.إس إليس الذي نظر القضية.

وانتقد برينان إليس للحكم على المدير السابق لحملة ترامب بسجن مخفف يصل إلى أربعة أعوام تقريبًا والتي تعد مدة أقل بكثير من تلك التي تنص عليها المبادئ الفيدرالية والتي تتراوح بين 19 و24 عامًا .

وكان مانافورت قد أدين فى أغسطس الماضى فى ولاية فرجينيا بثماني تهم مالية منها الاحتيال المصرفي والاحتيال الضريبي.

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