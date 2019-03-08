أم كلثوم أول مأذونة فى تاريخ أسوان.. أسرتها رحبت بعملها.. وتتلمذت على يد مأذون قريتها.. صور

أم كلثوم محمد أول مأذونة فى تاريخ محافظة أسوان

أسرتها رحبت بعملها فى هذه الوظيفة وتتلمذت على يد مأذون قريتها السابق

لها دور مجتمعي في تقريب وجهات النظر بين الأزواج والوفاق بينهم

تسلمت فى 3 أكتوبر 2017 مهام عملها الجديد كأول مأذونة بمحكمة الأسرة بأسوان











وأشارت "مأذونة أسوان" إلى أنها تقدمت للوظيفة خلال عام 2015 إلا أن المسابقة لم تكتمل حينها، وعاودت التقديم للوظيفة فى السنة التالية 2016 حيث أنها عندما تقدمت للاختبارات فى البداية كانوا 9 أشخاص سيدتان و7 رجال، وتم قبول 3 فقط من المتقدمين فى الاختبارات الآلية بعد التصفية، وأنها كانت السيدة الوحيدة ضمن ثلاثة متقدمين لشغل وظيفة المأذونة بمحكمة الأسرة بأسوان حيث أن الاثنين الآخرين رجال، وكان الذى يميزها هو أنها ملمة بالمذهب الحنفي، فيما كان الأخرين على المذهب المالكي، وتم تحديد الفائز من خلال القرعة، وفوجئت بفوزى بلقب أول مأذونة فى المحافظة.



وتقول أم كلثوم محمد " إن كان لها دور مجتمعى فى قريتها فى السنوات الماضية حتى قبل وصولها لوظيفة المأذونية، فهى كانت تعمل دائمًا على إصلاح ذات البين فيما بين الأزواج، وهى تسير فى ذلك على نهج أستاذها الحاج أحمد محمد نصر بأنه لا يوجد حاجة اسمها طلاق فالأفضل هو الوفاق بين الزوج والزوجة، ولذلك فقد نجحت بتوفيق من الله عز وجل فى تقريب وجهات النظر، ولهذا فهى تشتهر فى منطقة غرب أسوان ونجوعها الـ23 بأنها ذات شخصية قوية وقادرة على تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، ولذلك رأت أنها تصلح لوظيفة المأذونية.



وأضافت أنها نجحت قبل أيام فى مراجعة زوج عن طلاق زوجته، بعد أن أخذ مفروشات المنزل وغادر الشقة، ولكنه اقتنع بكلام مأذونة أسوان والتى تحدثت معه عبر الهاتف، رغم فشل محاولات رجال فى تقريب وجهات النظر بين الزوجين.



وتكمل "مأذونة أسوان" بأنها تسلمت والحمد لله الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 مهام مهام عملها الجديد بمحكمة الأسرة بعد صدور قرار تعيينها فى الرابع من مايو الماضى.



وأكدت أم كلثوم محمد بأنها سعيدة جدًا بقرار تعيينها أول مأذونة بمحافظة أسوان، وتوجهت إلى محكمة الأسرة صباح اليوم، لاستلام دفاتر العمل الخاصة بالزواج وأحكامه حيث أنها سعت خلال الفترة السابقة للإصلاح بين المتخاصمين من الأزواج وهو ما سيكون هدفها خلال الفترة المقبلة، سعيًا فى تقليل نسب الطلاق المنتشرة فى مصر.

دائمًا تثبت المرأة الأسوانية قدرتها وعزيمتها على قهر المستحيل وخوض التجارب المختلفة فى العمل الميدانى لتتفوق بإصرارها على الكثير من الرجال.وفى محافظة أسوان يرصد "صدى البلد" اقتحام المرأة الأسوانية لمجالات العمل الصعبة التى يقوم بها الرجال، ومنها القيام بدور المأذون حيث شهدت أسوان فى 3 أكتوبر عام 2017 تسلم السيدة "أم كلثوم محمد يونس حسنين" 65 عامًا حاليًا والحاصلة على ليسانس دار علوم من جامعة القاهرة وتقيم بقرية غرب أسوان وهى أول مأذونة شرعية فى تاريخ محافظة أسوان مهام المأذونة الأولى على مستوى المحافظة، والمأذونة الثانية على مستوى الصعيد بعد السيدة ميرفت محمود فى محافظة قنا.وفي سبيل التعرف بشكل مفصل عن كيف وصلت السيدة "أم كلثوم" للحصول على العمل فى وظيفة مأذونة كان لـ"صدى البلد" حوار معها لتروى مراحل تحقيقها لهذا الحلمة حيث قالت السيدة " أم كلثوم محمد " بأنها كانت تشغل وظيفة موجه أول تربية إسلامية بإدارة أسوان التعليمية قبل بلوغها سن المعاش، كما أنها عملت عضوًا لمجلس محلى المركز ثم المحافظة، وأنه فى عهد محافظ أسوان الأسبق قدرى عثمان رشحت لخوض إنتخابات مجلس الشعب فى عام 1985، ولكن لم تكمل مسيرة المنافسة فى الانتخابات نظرًا لقيامها ببعثة إعارة بالمملكة العربية السعودية فى ذلك الوقت.وأضافت "أم كلثوم محمد" أنها كانت تحب أن تعمل فى وظيفة المأذونية وخاصة فى ظل اهتمام أسرتها بذلك سواء زوجها أو أخوتها وأخواتها، وما لديها من قدرات تؤهلها للعمل فى هذه الوظيفة، كما أنها تتلمذت فى هذا الاتجاه على يد الأب الروحى لها – كما تقول – الأستاذ أحمد محمد نصر فندق – وهو المأذون السابق لقرية غرب أسوان فهو الذى دفعها للالتحاق بكلية دار العلوم، وفى منزله وجدت الترشح للمأذونية من خلال إعلان منشور.