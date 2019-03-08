أمين عام تيار المستقبل اللبنانى: مؤتمر سيدر فرصة نادرة للنهوض بالاقتصاد

قال الأمين العام لتيار المستقبل في لبنان أحمد الحريري أن مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) وما يتضمنه من مقررات مالية لصالح لبنان يعد فرصة نادرة امام البلاد للنهوض الاقتصادي .



وأشار أمين عام تيار المستقبل – في تصريح له اليوم – إلى أن تنفيذ وتحقيق مقررات مؤتمر سيدر، يتطلب أولا إجراء لبنان مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بحيث تكون مدخلا أساسيا للاستفادة من كافة التعهدات المالية التي وردت بالمؤتمر وإنعاش لبنان وتأمين فرص العمل لشعبه.



وأكد أن الهدف من عملية الإصلاح التي يجرى العمل على تنفيذها هى النهوض وإعادة إحياء الطبقى الوسطى في لبنان مشددا على أن رئيس الوزراء سعد الحريري مصمم ومصر على أن تكون أولويات المواطنين اللبنانيين هي أولوية خطة عمله.



ودعا إلى الالتفاف حول قيادة الحريري مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يبذل جهودا جدية وحثيثة لإعادة استكمال مشروع النهوض بلبنان. مضيفا ان "الأولوية اليوم في الحكومة هي للإصلاحات الاقتصادية التي تؤدي إلى إنقاذ البلد وأن تتم الاستفادة من (سيدر) لخلق فرص العمل، والحريري ماضٍ في هذه الطريق".



يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية شديدة حيث يعاني من تباطؤ حاد في معدلات النمو كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.



ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.



تجدر الاشارة الى ان مؤتمر سيدر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي اسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية.