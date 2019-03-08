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أصيبت بالسرطان فتخلى عنها زوجها.. وهزمت المرض اللعين.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:16 م
صدى البلد
مريم صليب - عدسة : أشرف العمدة
بخطوات ثابتة تمشي في المكان وكأنها جندي قادم من معركة شرسة وانتصر فيها وعينيه تلمع من الفرحة، يأخذك صوتها العذب وكلماتها المعسولة إلى عالم آخر لا تتوقع أن تلك الإنسانة تعرضت لامتحان صعب في الحياة وخرجت منه بامتياز جعلها ملهمة لغيرها من النساء اللاتي يهبن المواجهة.

مها منير المرأة الخمسينية معروفة بضحكتها التي تستقبل بها أي شخص تجدها، تظهر تجاعيد وجهها حجم الأزمة التي مرت بها ولكنك أمام ضحكتها وذوقها وطيب كلامها لن تشعر بألمها بل ستجد نفسك أمام إنسان مفعم بالحيوية.

شعرت مها ذات يوم بألم ذهبت إلى الطبيب وبكل وضوح صارحها بأن الألم نتيجة وجود ورم في ثديها، استقبلت مها الخبر بكل ثبات ويقين بالله وولكنها فضلت ألا تخبر أبناءها نظرا لقرب موعد زفاف ابنتها، وعبرت "قولت بلاش أكسر فرحة بنتي وخبيت الموضوع".

وعقب الزفاف بأيام فوجئت أسرتها بأنها مصابة بورم في ثديها، بالطبع حل الصمت المكان وسط ذهول الحاضرين من أبنائها وأفراد العائلة واصفة الموقف بالرهيب بكت وسط أولادها وبعد هدوء العاصفة التي عصفت بحياتهم الهادئة أقنع الأولاد والدتهم أن تذهب لمستشفى بهية لتلقي العلاج.

ولكن انتاب "مها" بعض الانزعاج عندما سألناها عن زوجها، اختفت الضحكة ودمعت عيناها وقالت: "لا .. أنا منفصلة، عندما علم زوجي بمرضي لم يقف بجانبي كما توقعت بل ذهب لخطبة إحدى صديقاتي وعند علمي بذلك طلبت الانفصال بهدوء، شعرت بكسرة كبيرة عندما علمت بما فعله لن أنكر لأني كنت أتوقع منه أن يكون لي عونا في الدنيا".

وتابعت: "بدأت العلاج ووقف أبنائي بجانبي في كل دقيقة كنت أدعو من الله أن ينقذني من تلك المحنة في كل جرعة حتى لا يذوق قلبهم مرارة فقد الأحباب فقد كانوا السبب الأساسي في رغبتي في الاستمرار بالعلاج".

وبعد تماثلها الشفاء شعرت مها أنها مقبلة على الحياة مرة أخرى، وقدمت للمرأة في عيدها العالمي نصيحة قالت فيها: "اهتمي بنفسك، دلليها، احرصي على سعادتك، كوني عونا لأولادك، العمل هو السر الوحيد لقوة المرأة ولا تعتمدي على شخص فلا ينفع المرأة سوى ذاتها".

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