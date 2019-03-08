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بين الناس

أهالى المنطقة السادسة بأكتوبر يعانون من مخلفات البناء

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:05 م
صدى البلد
أحمد قطب
أرسل القارئ أحمد هارون محمد، شكواه عبر خدمة بين الناس الذي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري، من مخلفات البناء بطريق المنطقة الصناعية السادسة ب 6 أكتوبر.

وقال "هارون" فى رسالته: "نشكو من انتشار القمامة فى المنطقة الصناعية السادسة بـ6 أكتوبر دون أى استجابة"، مطالبا المسئولين برفع المخلفات من الطريق.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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