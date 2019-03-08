البحرية الإيرانية تحبط هجوما لقراصنة على ناقلة نفط في خليج عدن

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم /الجمعة/ بأن قواتها البحرية تدخلت لصد قراصنة هاجموا ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن.



وذكر التليفزيون الرسمي - حسبما نقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية - أن القراصنة كانوا على متن 11 قاربا سريعا هاجموا ناقلة تحمل شحنة مؤلفة من 150 طنا أمس الخميس.



وأظهر التليفزيون لقطات لقوات البحرية الإيرانية وهي تطلق النيران على قوارب سريعة دون إيضاح ما إذا كانت تلك اللقطات للحادث الذي وقع مؤخرا.



تجدر الإشارة إلى أن البحرية الإيرانية وسعت نطاق انتشارها في السنوات الأخيرة، حيث أرسلت سفنا إلى المحيط الهندي وخليج عدن لحماية السفن الإيرانية من القراصنة