ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

البحرية الإيرانية تحبط هجوما لقراصنة على ناقلة نفط في خليج عدن

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:24 م
صدى البلد
أ ش أ
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم /الجمعة/ بأن قواتها البحرية تدخلت لصد قراصنة هاجموا ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن.

وذكر التليفزيون الرسمي - حسبما نقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية - أن القراصنة كانوا على متن 11 قاربا سريعا هاجموا ناقلة تحمل شحنة مؤلفة من 150 طنا أمس الخميس.

وأظهر التليفزيون لقطات لقوات البحرية الإيرانية وهي تطلق النيران على قوارب سريعة دون إيضاح ما إذا كانت تلك اللقطات للحادث الذي وقع مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن البحرية الإيرانية وسعت نطاق انتشارها في السنوات الأخيرة، حيث أرسلت سفنا إلى المحيط الهندي وخليج عدن لحماية السفن الإيرانية من القراصنة

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن حريق باخرة المعادي.. فيديو وصور

إليسا تلغي متابعة نوال الزغبي مجددا

السعودية تدرس قرارا جديدا بشأن البنوك

مواجهات عنيفة بـ حائط البراق.. ويهوديات يطالبن بالصلاة مع الرجال

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد الأسبوع المقبل.. فيديو

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

تاجر مخدرات غبي.. يحمل 15 ألف قرص مخدر في كيس شفاف داخل كمين

عضو مجلس إدارة المصرى يكشف كواليس أزمة استضافة استاد بورسعيد لأمم أفريقيا

بعد تداول فيديو على فيسبوك.. حقيقة تعدى شاب على الطفلة مريم بـ حجر

الأزهري: الله يختص الجنود ويصطفيهم إليه شهداء.. فيديو

تاكسى برلين يروج للسياحة المصرية في شوارع ألمانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

عمة أسير فلسطينى تحكي معاناتهم من جنود الاحتلال.. فيديو
والد الشهيد عمرو عبد الظاهر: زرعنا فيه الحب والإخلاص للوطن.. فيديو
النائب العام السعودى يوجه بالقبض على مواطن يثير النعرات القبلية..فيديو
الطريقة الصحيحة لوضع اللوسيون على الشعر.. فيديو
والدة الشهيد رمضان عثمان: ابني تمنى الشهادة ونالها..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟