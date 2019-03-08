مفوضية اللاجئين تفتتح مركزا لمساعدة الفنزويليين بالقرب من الحدود الكولومبية

أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين اندريه ماهيسيتش، أن المنظمة الدولية قامت اليوم الجمعة، وبالتعاون مع السلطات الكولومبية بافتتاح مركز استقبال لدعم اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا في مدينة مايكاو على الحدود الكولومبية.



وقال المتحدث في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، إن المركز الذي تم إنشاؤه بناء على طلب السلطات الوطنية والمحلية لديه القدرة لاستيعاب 350 شخصا، ولكن بإمكانه أن يستوعب المزيد في المستقبل وحيث يحصل القادمون من فنزويلا على تسهيلات مؤقتة لمأوى وطعام ورعاية طبية أساسية وغيرها من الخدمات.



وأضاف المتحدث باسم المنظمة الأممية أن المركز وهو الأول من نوعه في كولومبيا لهذا الغرض يهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية والحماية العاجلة للأشخاص الأكثر ضعفا من فنزويلا إضافة إلى دعمه لاستجابة السلطات المحلية.



وأشار ماهيسيتش إلى أن مدينة مياكاو والمنطقة هناك يوجد بها أعلى كثافة للاجئين والمهاجرين من فنزويلا، حيث اضطر المئات من الأشخاص بمن فيهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة وفي ظل ظروف صحية حرجة إلى العيش في الشوارع بسبب عدم وجود خيارات مأوى بديلة.



ولفت المتحدث إلى أنه وفقا لتقدير أجرته المفوضية مؤخرا فإن عددا كبيرا من الفنزويليين في مايكاو يعيشون في الشوارع أو في المستوطنات غير الرسمية وأن 81% من الذين تمت مقابلتهم أكدوا أنهم بحاجة إلى مأوى .



ونوه المتحدث باسم مفوضية اللاجئين إلى أن أكثر من 3.4 مليون فنزويلى يعيشون في الخارج منهم 2.7 مليون قد غادروا البلاد منذ عام 2015، مؤكدا أن كولومبيا هي البلد الأكثر تضررا من هذا التدفق مع أكثر من 1.1 مليون من اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين.



وأثنى ماهيسيتش على جهود الحكومة الكولومبية للاستجابة لهؤلاء الوافدين من خلال سياسة حدودية مفتوحة سخية وسلسلة من إجراءات تنظيم أوضاعهم وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أنه ومع ذلك فان الاحتياجات الإنسانية طغت على قدرة الاستقبال في البلاد وأن العديد من الفنزويليين يواجهون مخاطر الحماية بسبب نقص الوثائق والقدرة على الحصول على الرعاية الصحية والغذاء والمياه والتعليم مما أدى إلى اضطرار العديد من الأفراد الضعفاء للعيش في الشوارع في ظل مخاطر من سوء المعاملة والاستغلال.



وشدد اندريه ماهيسيتش على أن الاحتياجات القانونية واحتياجات الحماية الإنسانية للفنزويليين الوافدين من بلادهم تحتاج إلى دعم دولي عاجل، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين والمهاجرين لعام 2019 بحاجة إلى مبلغ 738 مليون دولار لتوفير استجابة لاحتياجات 2.2 مليون فنزويلي و500 ألف شخص في المجتمعات المضيفة في 16 بلدا.