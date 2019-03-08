لقاء الجمهورية: نهوض لبنان اقتصاديا يتطلب الحياد في الصراعات الإقليمية

أكد لقاء الجمهورية (تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) أن اتباع سياسات غامضة غير واضحة في عدد من القضايا، لن يعيد ثقة المجتمع الدولي في الدولة اللبنانية، مشددا على أن النهوض الاقتصادي يتطلب اعتماد سياسة إصلاحية واضحة تبدأ بإعلاء مبدأ السيادة وتحييد البلاد عن الصراعات الإقليمية في المنطقة.



وأشار لقاء الجمهورية – في ختام الاجتماع الذي عقده اليوم – إلى أن عودة النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية، إلى بلدهم، يتطلب موقفا لبنانيا جامعا يخلو من اللبس والكيديات بين القوى السياسية، فضلا عن التوقف عن التجاذب وتقاذف المسئوليات على نحو يتسبب في إرهاق النازحين واللبنانيين معا.



وأعرب أعضاء اللقاء عن دعمهم ووقوفهم الدائم إلى جانب المرأة اللبنانية، ومطالبين بمنحها المزيد من الفرص في الشأن العام للاستفادة من الخبرات النسائية الموجودة، سعيا إلى بناء مجتمع متوازن ليس فيه تفرقة ولا تمييز.