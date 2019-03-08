ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

لقاء الجمهورية: نهوض لبنان اقتصاديا يتطلب الحياد في الصراعات الإقليمية

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:23 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد لقاء الجمهورية (تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) أن اتباع سياسات غامضة غير واضحة في عدد من القضايا، لن يعيد ثقة المجتمع الدولي في الدولة اللبنانية، مشددا على أن النهوض الاقتصادي يتطلب اعتماد سياسة إصلاحية واضحة تبدأ بإعلاء مبدأ السيادة وتحييد البلاد عن الصراعات الإقليمية في المنطقة.

وأشار لقاء الجمهورية – في ختام الاجتماع الذي عقده اليوم – إلى أن عودة النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية، إلى بلدهم، يتطلب موقفا لبنانيا جامعا يخلو من اللبس والكيديات بين القوى السياسية، فضلا عن التوقف عن التجاذب وتقاذف المسئوليات على نحو يتسبب في إرهاق النازحين واللبنانيين معا.

وأعرب أعضاء اللقاء عن دعمهم ووقوفهم الدائم إلى جانب المرأة اللبنانية، ومطالبين بمنحها المزيد من الفرص في الشأن العام للاستفادة من الخبرات النسائية الموجودة، سعيا إلى بناء مجتمع متوازن ليس فيه تفرقة ولا تمييز.

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الإسكندر الأكبر لم يؤسس مدينة الإسكندرية

إصابة 4 مصريات وطفلين في حريق بـ مكة

نجاة رئيس دولة عربية من محاولة اغتيال

مصرع شخصين وإصابة ٥ آخرين في انقلاب سيارة بسوهاج

تاكسى برلين يروج للسياحة المصرية في شوارع ألمانيا

بالشورت والفرو.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث صورها

الرئيس السيسي يصل إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجمعة .. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو

أحمد عادل عبد المنعم ينعي ابنة عمرو بركات

واشنطن تتسبب في هبوط جديد لليرة التركية

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

فى اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على أصغر نائبة في البرلمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

عمة أسير فلسطينى تحكي معاناتهم من جنود الاحتلال.. فيديو
والد الشهيد عمرو عبد الظاهر: زرعنا فيه الحب والإخلاص للوطن.. فيديو
النائب العام السعودى يوجه بالقبض على مواطن يثير النعرات القبلية..فيديو
الطريقة الصحيحة لوضع اللوسيون على الشعر.. فيديو
والدة الشهيد رمضان عثمان: ابني تمنى الشهادة ونالها..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟