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محافظات

محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بأبو الريش.. صور

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:25 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم الجمعة، مسجد أحباب المصطفى بمنطقة أبو الريش أمام شركة المياه بدمنهور، حيث أدى  المحافظ، صلاة الجمعة اليوم يرافقه عبد الرحمن الشهاوى - السكرتير العام واللواء أشرف عبد السلام - مساعد مدير الأمن والعقيد محمد شرف - المستشار العسكري ومحمد خميس - رئيس مدينة دمنهور وأعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأوقاف.

وألقى الدكتور محمد شعلان - وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة وأم المصلين لصلاة الجمعة من المسجد الجديد المقام على مساحة 200 م  مكون من 3 طوابق ويضم مصلى للسيدات وحجرة للإمام.

وعقب انتهاء الصلاة التقى المحافظ بعدد من المصلين وأهالي المنطقة واستمع منهم عن أهم مطالبهم واحتياجاتهم التى تمس حياتهم اليومية من القطاعات الخدمية والمرافق ووعدهم على العمل على دراستها وايجاد حلول سريعه لها
محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بأبو الريش.. صور
محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بأبو الريش.. صور
محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بأبو الريش.. صور
محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بأبو الريش.. صور
محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بأبو الريش.. صور
محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بأبو الريش.. صور
محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بأبو الريش.. صور
محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بأبو الريش.. صور
محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بأبو الريش.. صور
محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بأبو الريش.. صور

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