ضبط صاحب مطبعة بدار السلام يطبع كتبا ومؤلفات دون تصريح

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط صاحب مطبعة بدار السلام لقيامه بطباعة كتب ومؤلفات منسوبة لدور نشر محلية وعربية ودولية بدون موافقة مؤلفيها.



كان ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة تمكنوا من ضبط "مدير إحدى المطابع" الكائنة ـ دائرة قسم شرطة دار السلام ومقيم دائرة قسم شرطة البساتين لقيامه ببيع وتداول ، وكذا طباعة الكتب والمؤلفات المنسوبة لدور نشر محلية وعربية ودولية بدون موافقة مؤلفيها والجهات المعنية بالمخالفة للقانون ، وعثر بداخل المطبعة على أكثر من 900 نسخة مقلدة لكتب ومؤلفات.



بمواجهته أقر بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.