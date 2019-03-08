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عمة أسير فلسطينى تحكي معاناتهم من جنود الاحتلال.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:21 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرضت قناة دى إم سي تقرير فيديو يوضح الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية.

وحكت حنان البرغوثى عمة الأسير عاصم البرغوثي، تفاصيل هدم منزل الأسير عاصم ، وقالت: "جاءت حوالى 40 آلية بين ناقلة للجنود الإسرائيليين وجرافات وقاموا بهدم منزل الأسير الفلسطينى وتسويته بالأرض".

وأشارت إلى أن الإسرائيليين هدموا منزل الاسير الفلسطيني بزعم إطلاقه النار على إسرائيليين العام الماضي.

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