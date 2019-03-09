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بين الناس

أهالي ترسا بالهرم لرئيس الحي: مش عارفين نمشي من التعديات

السبت 09/مارس/2019 - 07:45 ص
صدى البلد
أحمد قطب
أرسل أحمد لطفي المقيم بشارع ترسا بالهرم التابع لمحافظة الجيزة شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تكسير الشوارع وعدم رصفها.

وقال لطفي في شكواه: "نحن سكان شارع ترسا نعاني من تكسير الشارع امام سوق السيراميك وعدم إصلاحه مما يتسبب في الزحام الشديد بالمنطقة بالإضافة إلى تعديات محلات سوق السيراميك، وترك حارة واحدة لمرور السيارات وعدم وجود صناديق لتجميع القمامة .

وناشد أحمد لطفي رئيس حي الهرم برصف شارع ترسا وتوفير صناديق لتجميع القمامة لعدم انتشار الأوبئة في المنطقة بالإضافة الي ضرورة إزالة التعديات، وفرض عقوبات على المخالفين للقوانين، ونقل سوق السيراميك إلى مكان آخر.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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