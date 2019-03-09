أهالي ترسا بالهرم لرئيس الحي: مش عارفين نمشي من التعديات

أرسل أحمد لطفي المقيم بشارع ترسا بالهرم التابع لمحافظة الجيزة شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تكسير الشوارع وعدم رصفها.



وقال لطفي في شكواه: "نحن سكان شارع ترسا نعاني من تكسير الشارع امام سوق السيراميك وعدم إصلاحه مما يتسبب في الزحام الشديد بالمنطقة بالإضافة إلى تعديات محلات سوق السيراميك، وترك حارة واحدة لمرور السيارات وعدم وجود صناديق لتجميع القمامة .



وناشد أحمد لطفي رئيس حي الهرم برصف شارع ترسا وتوفير صناديق لتجميع القمامة لعدم انتشار الأوبئة في المنطقة بالإضافة الي ضرورة إزالة التعديات، وفرض عقوبات على المخالفين للقوانين، ونقل سوق السيراميك إلى مكان آخر.



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