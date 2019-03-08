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أخبار البلد

تكريم عدد من موظفي عربات النوم لبطولتهم في حادثة محطة مصر

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:52 م
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
كرم مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم (احدي شركات هيئة السكك الحديدية ) برئاسة اللواء / محمد محمود نصر الله عدد من موظفي الشركة من العاملين على أرصفة محطة مصر للسكك الحديدية وذلك لشجاعتهم الفائقة ولبطولتهم في القيام بإنقاذ أكثر من شخص في حادثة جرار محطة مصر حيث تم تكريم كلا من وليد مرضى حسن - محمد عبدالرحمن كمال - محمد رمضان الزقم - احمد سعيد عبدالسلام - احمد مصطفى إمام ، وقدم المجلس لهم شهادات تقدير وقرر صرف مكافأة مالية فورية نظير شجاعتهم. 

كما قرر المجلس صرف تعويض فوري لأسرة الزميل المتوفي بالأحداث " أيمن ممدوح " قدرها ٥٠ ألف جنيه وكذلك التكفل بكافة العمليات والمصاريف اللازمة لعلاج الزميل - محمد عادل عقدة ، والمصاب بنفس الأحداث

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