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مرأة

حضري مكرونة بالصلصة على الطريقة الإيطالية

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:50 م
بابسط المكونات اعدى
بابسط المكونات اعدى مكرونة بالصلصة على الطريقة الإيطالية
آية التيجي
تعد المكرونة بالصلصة من أكثر الأكلات المميزة التي يمكن أن تقدميها بشكل بسيط، وبأبسط المكونات، إلا أن هناك بعض الخطوات التي يمكن ان تضيفها عليها لتميزها، وفقا لما قدمته الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك وإليكم الوصفة بالتفصيل..

مقادير المكرونة بالصلصة:

مكرونة مقصوصة مسلوقة
1 كيس صلصة طماطم
ثوم مفروم
1 فلفل حار أحمر مفروم
1 فلفل رومي أحمر مكعبات
1 فلفل رومي أصفر مكعبات
4 فلفل رومي أخضر شرائح
زيت
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير المكرونة بالصلصة:

1- نحضر حلة على النار ونضع بها زيت، ونضع ملعقة ثوم مفروم، ونقلب ثم نضع الفلفل الحار الأحمر المفروم ، ونقلب ونضع ملعقتين صلصة وتشويحها، وبعدها نزود ماء ونقلب.

2- نضع فلفل ألوان مكعبات ونقلب ثم نضع شرائح الفلفل الأخضر الشرائح، ونضع الملح والفلفل الأسود، ونترك الصلصة حتى تنضج.

3- نرفع الحلة على النار ونضع المكرونة المسلوقة في الصلصة، ونقلب جيدا ثم نضعها فى طبق التقديم.

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