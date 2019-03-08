شرط وحيد لـ تاكيس لقيادة وادي دجلة 3 مواسم قادمة فى الدورى

رهن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة تجديد عقده لقيادة الفريق الدجلاوى لمدة 3 سنوات قادمة بتحسن ترتيب الفرق الأول في الدوري الممتاز.



ويحتل فريق وادي دجلة المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة فى ترتيب جدول الدورى المحلى الموسم الجارى.



ويسعى مجلس إدارة النادى الدجلاوى إلى الإبقاء على المدرب اليوناني خلال الفترة القادمة من أجل بناء فريق قادر على المنافسة خلال الفترة القادمة والتواجد فى المربع الذهبي فى المسابقة المحلية.

