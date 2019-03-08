في ذكرى ميلاد شرير السينما ..عادل أدهم: بكره شكلي.. وبمل بسرعة

صُممت عباءة الأدوار الشريرة لتكون مقاسه هو، يؤديها بأناقة ومهاراة يحسد عليها، ليصبح عادل أدهم الملقب بـ"شرير السينما"، الذي عشق كاميرا السينما أكثر من خشبة المسرح.





ولم يسجل تاريخه الفني سوى مسرحية واحدة أمام عشرات الأفلام.





ويحكي النجم الراحل "عادل أدهم " والذي يحل اليوم ذكرى ميلاده، علاقته بخشبة المسرح: "اللي بيني وبين المسرح كانت علقة واحدة اسمها أولاد الغازية، ومكررتهاش تاني".





وأكد "أدهم"، أن التجديد والبحث عن كل ما هو مختلف هو مقصده في حياته الفنية والشخصية على حد سواء: "أنا راجل بمل بسرعة، لو لعبت فلان الفلاني محبش ألعبه بكرة، بحب التغيير على طول حتى مبحبش شكلي على طول أحلق شنبي أشيل شعري خالص، ماليش صورة شخصية في البيت، فمقدرش أكرر الشخصية النهاردة وبكرة".



