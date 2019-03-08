مدرب الزمالك يتمسك بالاستعانة بالونش وعبدالغني أمام جورماهيا

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك على استمرار الثنائي محمود الونش ومحمد عبدالغني في خط الدفاع خلال مباراة جورماهيا المقرر إقامتها بعد غد الأحد فى إطار دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.



ويخشى جروس الدفع بالمدافع محمود علاء رغم تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها أمام فريق جورماهيا خشية تجدد الإصابة فى المباراة.



يذكر أن الفارس الأبيض يحتل المركز الثالث فى المجموعة برصيد 5 نقاط التي تضم جورماهيا ونصر حسين داي الجزائري وبيترو أتليتكو الأنجولي.