في اليوم العالمي للمرأة.. قصة أصغر عضوتين بالمجلس القومي في الشرقية

فتحية الديب وسارة الورداني أصغر عضوتين في المجلس القومي للمرأة بالشرقية، وفى اليوم العالمى للمرأة حرص موقع صدي البلد علي رصد قصص نجاحهما وما قدماه في مساعدة الغير عن طريق مسيرة عملهما الصحفى إلى جانب كونهما عضوتين فى المجلس القومى للمرأة بالشرقية.



أكدت فتحية الديب بنت قرية ميت ربيعة التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وعضو المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن حلمها منذ الصغر ووصية والديها لها هو العمل علي مساعدة الغير وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين قائلة .. "ومنذ ذلك الوقت وضعت نصب عيني أن لا أتاخر أبدا علي مساعدة الغير حتي جاءت الفرصة وانضممت للمجلس القومي للمرأة بالشرقية".



وأضافت "الديب" أنها انضمت للمجلس في عام 2016 حيث قامت بالمشاركة في العديد من الحملات والندوات واللقاءات وتقديم المساعدة لعدد كبير من السيدات من عمل المجلس، وذلك إلى جانب عملها الصحفى الذى استطاعت من خلاله توصيل صوت جميع الحالات للمسؤولين للتدخل فى مساعدتهم.



وحرصت فتحية الديب من خلال عملها الصحفى على إبراز قيمة الشرقية بطابعها الريفى وتسليط الضوء على أهمية وزراعة المحاصيل المختلفة ومواعيدها وإبراز صورة " المرأة الشقيانة " والتى تعتبر نصف المجتمع والمسؤولة عن النصف الآخر.



من جانبها أكدت سارة الورداني بنت مدينة الزقازيق وأصغر عضوات المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن انضمامها للمجلس جاء استكمالا لجهود شخصية فى تقديم المساعدات، حيث إنها انضمت للمجلس عام 2016 فعمل المجلس يشمل الوصول لأكبر عدد من السيدات والعمل على تمكينهن فى كل المجالات الصحية والاجتماعية والسياسية.



وأضافت "الورداني" أن الانضمام للمجلس أتاح لها استكمال عملها الاجتماعى حيث أنها من المهتمين بملف السياحة الداخلية وقد حرصت بإشراف الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس بالشرقية على التنسيق مع الكنائس والأوقاف والآثار واصطحاب الطلاب والأهالى وتنظيم زيارات للأماكن الأثرية الهامة والمغمورة إلى أن كلل الله جهود المحافظة ومكانها بإدراجها على مسار رحلة العائلة المقدسة الشهر الماضى، مؤكدة استمرار الزيارات لتوعية أهالى الشرقية بقيمة المحافظة الأثرية المرموقة.



وأشارت عضوة القومي للمرأة بالشرقية إلى أنها أيضا تحرص علي الزيارات الدورية لدور الأحداث والملاجئ والتعرف على مشكلاتهم محاولة تقديم يد العون لهم، إضافة إلى الحرص منذ ما يقرب من 12 عاما على تقديم ملابس العيد للأيتام وتنظيم زيارات وحفلات إلى جانب مساعدة المرضى والحالات الإنسانية، والتنسيق بين الجهات المختلفة لنشر فكر الحوار والتسامح بين الأديان لا سيما فى الفترات التى تعرضت مصر فيها لشرور الفتن الطائفية.



وفي النهاية وجهت فتحية الديب وسارة الورداني حديثهما لجميع الفتيات في اليوم العالمي للمرأة أنه يجب عليهن وضع حلم لهن والتمسك به والعمل علي تحقيقه دون النظر والالتفات للمعوقات، وأن تكون كل فتاة مثالا لغيرها.