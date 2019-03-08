فى اليوم العالمي للمرأة .. التحرشات الجنسية شعار إسرائيل .. 90% من عضوات الكنيست ضحايا.. 1000 حالة بالجيش.. وزيرتان تكشفان وقائعهما.. ومظاهرات بتل أبيب بعد مقتل 25 فتاة

1000 حالة تحرش بمجندات الجيش الإسرائيلي

عدد جرائم قتل النساء في إسرائيل يبلغ رقما قياسيًا

90 % من عضوات الكنيست تعرضن لتحرش جنسي

تعليق عمل عضو بالكنيست بسبب شكوى تحرش جنسي

دعوة للتحقيق مع ليبرمان بتهمة التحريض على التحرش الجنسي

وزيرة المساواة الاجتماعية ووزيرة الثقافة تعرضوا للتحرش الجنسي

انطلاق مظاهرات في إسرائيل رافضة للعنف ضد المرأة بعد مقتل 25 فتاة



فى اليوم العالمي للمرأة، تجدر الإشارة إلى وضع النساء فى إسرائيل فمن تحرش جنسي إلى عنف وقتل وهذا أبرز ما نشرت الصحف العبرية عن تلك الوقائع التي يتصدرها 1000 حالة تحرش بمجندات الجيش الإسرائيلي و90% من عضوات الكنيست تعرضن لتحرش وعدد جرائم قتل النساء في إسرائيل يبلغ رقما قياسيًا علاوة على تعليق عمل عضو بالكنيست بسبب شكوى تحرش جنسي ودعوة للتحقيق مع ليبرمان بتهمة التحريض على التحرش الجنسي بالإضافة إلى تعرض وزيرة المساواة الاجتماعية ووزيرة الثقافة للتحرش الجنسي وانطلاق مظاهرات في إسرائيل رافضة للعنف ضد المراة بعد مقتل 25 فتاة.



90 % من عضوات الكنيست تعرضن لتحرش جنسي

وكشفت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أن قرابة 90 % من عضوات الكنيست، 28 من بين 32، تعرضن لتحرش جنسي، وأفادت اثنتان أن التحرش بهما استمر حتى بعد أن أصبحتا في الكنيست.



وقالت عضو الكنيست شارن هسكل من حزب الليكود إنها تعرضت لاعتداء جنسي على أيدي شخص بالغ اعتمدت عليه وعندما كانت شابة صغيرة.



وأفادت عضو الكنيست ميخال بيران، من كتلة "المعسكر الصهيوني"، وعضو الكنيست ميراف بن آري، من حزب "كولانو"، أن التحرش الجنسي بحقهما استمر بعد دخولهما للكنيست.



وأوضحت عضو الكنيست راحيل عزاريا، من حزب "كولانو"، إنها تعرضت لتحرش جنسي عندما كنت عضوا في بلدية القدس، وخلال اجتماعات للجنة التخطيط والبناء وأن التحرش تكرر، فيما كان عضو في البلدية يقول أمامها "ملاحظات ذات طابع جنسي".



وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جمليئيل تعرضت للتحرش الجنسي

وتحدثت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جمليئيل، من الليكود، عن تعرضها لتحرش جنسي في حافلة ركاب عندما كانت مجندة.



وزيرة الثقافة الإسرائيلية تعرضت للتحرش الجنسى من أعضاء بالكنيست

قالت ليمور لفنات وزيرة الثقافة والتربية السابقة فى إسرائيل إنها تعرضت للتحرش الجنسى من قبل أعضاء فى الكنيست الإسرائيلى مؤكدة أنها تعرضت للتحرش الجنسى عندما كانت فى سن الطفولة، وعندما أصبحت مسئولة حكومية تعرضت للتحرش من قبل أعضاء بالكنيست.



وأشارت الوزيرة إلى أن المقرب من الرئيس الإسرائيلى الأسبق موشيه كتساف المتهم بالتحرشات الجنسية الذى قبع في السجن، حاول إخافة المشتكيات بووصفهن كعاهرات حفاظا على المسئولين من الملاحقة القانونية.



دعوة للتحقيق مع ليبرمان بتهمة التحريض على التحرش الجنسي

ودعا النائب في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، عبدالحكيم حاج يحيى، النائب العام الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي ضد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، بعد نشره مقطع فيديو يحرض على التحرش الجنسي.



وقالت صحيفة "ريشت كان"، الإسرائيلية، إن النائب العربي قدم شكوى للنائب العام بخصوص فيديو نشره ليبرمان يظهر فيه بنفسه وهو يقوم مع شخص آخر يرتدي ملابس الأمن، بتفتيش فتاة ترتدي النقاب بشكل مثير للسخرية.



ونقلت الصحيفة، عن النائب حاج يحيى أنه اعتبر مقطع الفيديو يأتي في إطار التدهور الأخلاقي الذي يبديه ليبرمان، للتحريض على التحرش الجنسي، والإساءة للنقاب الذي ترتديه شريحة واسعة من النساء المسلمات في مختلف دول العالم.



تعليق عمل عضو الكنيست بسبب شكوى تحرش جنسي بعضوة الكنيست

وطلب رئيس حزب المعسكر الصهيوني، أفي جباي، من عضو الكنيست، إيتان بروشي، الاستقالة من الكنيست بسبب شهادة امرأة ادعت أن بروشي تحرش بها قبل بضع سنوات، عندما شغل منصب رئيس المجلس الإقليمي عيمق يزراعيل ووصلت التقارير حول التحرش الجنسي بعد أسبوعين من نشر الحادثة التي لمس فيها بروشي مؤخرة عضوة الكنيست من حزبه، آييلت نحمياس – ورابين.



1000 حالة تحرش بمجندات الجيش الإسرائيلي

وأعلنت شارون نير، مستشارة شؤون المرأة الإسرائيلية، عن ارتفاع حالة التحرش الجنسي داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتصل هذا العام إلى نحو ألف حالة في 2018 موضحة أن لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، إنه تم الإبلاغ عن 993 حالة تحرش جنسي في عام 2018.



وأشار بيان من المكتب الإعلامي للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، إلى الزيادة في التقارير عن المضايقات التي تحصل داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي ويشكل هذا الرقم ارتفاعا مقارنة مع العام الماضي، والتي بلغ عدد حالات التحرش الجنسي داخل الجيش الإسرائيلي 893 حالة وتحدثت تقارير إعلامية سابقة عن مساع للجيش الإسرائيلي لمحاربة ازدياد حالات التحرش الجنسي في صفوفه، بعد توارد شكاوي عديدة من قبل المجندات الإسرائيليات داخل الجيش، المتضررات جنسيا.



انطلاق مظاهرات في إسرائيل رافضة للعنف ضد المرأة بعد مقتل 25 فتاة

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرًا مطولًا عن خروج مظاهرات في شتى أرجاء إسرائيل احتجاجًا على العنف ضد المرأة وأساليب الحكومة الإسرائيلية مع نساء تل أبيب.



وأعلن اتحاد المعلمين عن دعمه للتظاهرات وكتبوا على أيديهم رقم 25 حيث يعبر عن عدد ضحايا العنف الأسري لهذا العام، وعزموا على إغلاق المدارس يوميا لمدة 25 دقيقة وشاركهم الطلاب من جميع المراحل.



عدد جرائم قتل النساء في إسرائيل يبلغ رقما قياسيًا

وتشير الأرقام إلى مقتل 25 إسرائيلية خلال 2018 وفي الواقع، خلال عام 2011، قُتِلت 27 امرأة وكانت هذه البيانات الأصعب وفق منظمة فيتسو، التي تركز البيانات حول القتل في العائلة، في العامين 2016 و2017، قُتِلت 16 امرأة في السنة وفي العامين 2014 و2015، قُتلت 13 امرأة.