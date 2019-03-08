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محافظات

بدء رصف شارعى المطار والريفية بمطروح

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:05 م
صدى البلد
ايمن محمود
أعلن رئيس مدينة مرسي مطروح المهندس أحمد الإسكندراني، أن الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية بدأت فى أعمال الرصف استعدادا لاستقبال موسم الصيف.

وأضاف "الإسكندرانى"، أنه تم البدء في رصف شارع المطار والريفية الذى سيصبح محورًا مهمًا نظرًا لكونه مدخل المدينة لطريق السلوم وسيوة وشواطئ الأبيض وكليوباترا وعجيبة، مشيرا إلى أن أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية مستمرة على مدار اليوم بمدينة مرسى مطروح لمعظم الشوارع بالإضافة إلي جهود إدارة الإنارة بالمركز في صيانة الكابلات وإنارة الأعمدة بالتزامن مع أعمال الرصف.

ولفت إلى توجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، بالارتقاء بكافة الشوارع والميادين بالتخطيط والتنسيق المسبق مع الأجهزة التنفيذية المعنية بأعمال البنية التحتية قبل البدء في أعمال الرصف في كافة شوارع المدينة التي تليق بمكانة مدينة مرسي مطروح السياحية.
بدء رصف شارعى المطار والريفية بمطروح
بدء رصف شارعى المطار والريفية بمطروح
بدء رصف شارعى المطار والريفية بمطروح

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