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ثقافة

آخر المطاف كامل العدد في ليلته الافتتاحية بموسم المسرح للجمهور

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:06 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
شهد مسرح قصر ثقافة وادى النطرون، حضورا كثيفا من الجمهور لحضور عرض "آخر المطاف"، في ليلته الافتتاحية ضمن موسم المسرح للجمهور الذى أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض المسرحي "آخر المطاف" من تأليف الراحل مؤمن عبده وإخراج وليد شحاته، أشعار أيمن حافظ وألحان محمد صلاح وصمم استعراضات سمير الشريف، مصمم ديكور وملابس شيماء عبدالعزيز، وبطولة نخبة من فناني فرقة قصر ثقافة وادي النطرون.

وتقدم العروض ضمن خطة فرق الأقاليم المسرحية التي تنفذها الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، والتى تشهد هذا الموسم افتتاح أكثر من 100 عرض مسرحي للفرق العاملة بمسرح الثقافة الجماهيرية إضافة لثلاثة وعشرين عرض للتجارب المرشحة في اللقاء الثانى لشباب المخرجين، و102 عرض لنوادى المسرح، وعدد من التجارب المتميزة ومسرح الشارع، لتصل مجموع العروض ما يوازى اكثر من الف ليلة عرض مسرحي بالمجان في كافة ربوع مصر وترفع جميعها شعار "المسرح للجمهور".
آخر المطاف كامل العدد في ليلته الافتتاحية بموسم المسرح للجمهور
آخر المطاف كامل العدد في ليلته الافتتاحية بموسم المسرح للجمهور
آخر المطاف كامل العدد في ليلته الافتتاحية بموسم المسرح للجمهور
آخر المطاف كامل العدد في ليلته الافتتاحية بموسم المسرح للجمهور
آخر المطاف كامل العدد في ليلته الافتتاحية بموسم المسرح للجمهور
آخر المطاف كامل العدد في ليلته الافتتاحية بموسم المسرح للجمهور
آخر المطاف كامل العدد في ليلته الافتتاحية بموسم المسرح للجمهور

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