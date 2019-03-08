معيط: انتهينا من صياغة استراتيجية 2030 والاقتصاد المصري مبشر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم الانتهاء من إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030 حيث نلتزم بأهداف وتوجهات هذه الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة وفي ضوء الدور المنوط بنا كوزارة مالية.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الجمعة بالعاصمة الادارية الجديدة بحضور نواب ومساعدى الوزير وقيادات وكوادر وزارة المالية.



وقال وزير المالية إن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم اعدادها وصياغتها بأيدي قيادات وكوادر وزارة المالية من القيادات العليا والوسطى معا حيث تم إشراك المستويات الوظيفية المختلفة، لافتا إلى أن الهدف هو أن تكون وزارة المالية أكثر فاعلية وكفاءة مع إحداث التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة وعدم تداخل الاختصاصات فيما بينها.



وأضاف أن العاملين عندما يشاركون في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة اكبر بالمسئولية الملقاة علي عاتقهم وبالتالي سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من اعمال بشكل أكثر كفاءة وبما يحقق نتائج افضل للدولة.



وأكد وزير المالية ان مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة ايجابية فى جهود تحسين مناخ العمل خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التي تؤثر في اداء الحكومة المصرية وبالتالي فإن تطوير المؤسسة الحكومية فى اى وزارة يبدأ من تطوير الموظفين.



ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية تأتي في اطار جهود إرساء الفكر المؤسسي بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير اسلوب اعداد السياسات والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة ، وتم الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والافصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها.



وأكد أن التحسن الكبير في كافة المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التي عانينا منها، وهو ما أكدته ايضا التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصري والتي رصدت نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات.



وقال وزير المالية في رسالة لكل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة إن عملكم مهم وضروري لرفعة مصر كما ان أدائكم للأعمال بكل اخلاص وتفان يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الان كما ان اي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الاوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة من المصريين.