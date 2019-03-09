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ديني

تعرف على الطريقة الصحيحة لتوجيه الميت داخل القبر

السبت 09/مارس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي الطريقة الصحيحة لتوجيه الميت داخل القبر؟ وما حكم كشف وجه الميت عند الدفن؟

وأجابت الإفتاء، أن المأثور في كيفية دَفن الميت أنه بعد دخوله القبرَ يجب أن يُوَجَّه وَجهُهُ وصدرهُ وبطنهُ إلى القِبلة، ويُوضَع على شِقِّهِ الأيمن استِحبابًا، والأصل أن يُغطَّى وجه الميت عند دفنه، واستحبَّ بعض السلف وجماعة من الفقهاء كشفَ خدِّ الميت الأيمن وإفضاءَه إلى الأرض؛ مبالغةً في الاستكانة والخضوع، وإظهارًا للاحتياج والتذلل، مما هو أليق بالعبد الضعيف في هذا الموضع.

وتابعت: الأمر في ذلك واسع، على أنه ينبغي مُراعاةُ أعراف الناس والأخذ بما عهدوه في دفن موتاهم مما يوافق الشريعة وينفع الميت.

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