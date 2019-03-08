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مرأة

في اليوم العالمي للمرأة.. خير نون النسوة مبادرة لدعم الغارمات والمعيلات

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:00 م
صدى البلد
رشا عوني
" خير نون النسوة".. اسم على مسمى اختارته داليا عاصم مؤسسة تلك المبادرة النسوية التطوعية، لخدمة أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع الذين لا يجدون دعمًا وسندًا سواء مادي أو إعلامي، فبدأت المؤسسة تعمل على حل مشكلات مختلفة تجوب المحافظات والمستشفيات الحكومية ودور الرعاية وغيرها لتقدم ما بإمكانها تقديمه.

تقول داليا عاصم مؤسسة مبادرة خير نون النسوة لـ" صدى البلد" إن المبادرة تم تأسيسها منذ عامين ونصف وكانت في البداية نسوية بحتة، ثم فتحت الباب لضم أعضاء من الرجال والأطفال أيضًا.

وتقوم مؤسسة خير نون النسوة على العمل الخيري التطوعي البحت، تسلط الضوء على المشكلات التي تحتاج أن تصل للمسئولين، وتتواصل مع بعض وسائل الإعلام للحديث عن تلك المشكلات ومحاولة حلها، كذلك تقدم الدعم المادي والمعنوي، وتنظم حفلات في مناسبات مختلفة، مثل عيد اليتيم، والمسنين، كما تنظم حملات للمقابر.

تستهدف مبادرة خير نون النسوة الفترة المقبلة "ربات البيوت" لتشجيعهم على المشاركة في فعاليات المبادرة كي يستطيعون مساعدة أنفسهم وإيجاد أفكار عمل بسيطة يمكنهن القيام بها لتغيير حياتهن للأفضل، كذلك تركز المبادرة على الغارمات والأسر المعيلة خلال الفترة المقبلة.

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